دراسة: لعب الأطفال في الحدائق يساعد على تعزيز المناعة

صحة

أوضحت دراسة جديدة أجريت في فنلندا، أن لعب الأطفال في المناطق الطبيعية يساعد على تعزيز المناعة لديهم، وأن مناعة الأطفال الصغار الذين يمارسون اللعب في البيئات الطبيعية، كانت أكبر، مقارنة بالأطفال الذين مارسوا اللعب في المنزل أو في أماكن مغلقة.

كما ظهرت بعض التغييرات في "ميكروبيوم الأطفال"، وهي مجموعة هائلة من البكتريا والميكروبات التي تعيش بشكل طبيعي في الجسم، والتي تعتبر ضرورية في عمليات الجسم الطبيعية التي تشمل التمثيل الغذائي ووظائف المخ وجهاز المناعة.

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ووجدت بعض الدراسات أن خروج الأطفال إلى المناطق الطبيعية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالحساسية.

وأجريت الدراسة على 75 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، في أربعة مراكز، قام الباحثون خلالها بإضافة تربة الغابات إلى مساحات اللعب، إضافة إلى زراعة النباتات الحولية التي يمكن للأطفال تسلقها، في حين بقيت مراكز الرعاية النهارية الأخرى على حالها.

وبعد شهر واحد، أظهر الأطفال في المراكز التي احتوت على مساحات لعب من التراب والنباتات تزايداً في بعض أنواع البكتيريا الموجودة على الجلد.

كما أظهرت عينات الدم المأخوذة من الأطفال الذين مارسوا اللعب على التراب وفي مساحة نباتية، نسبة عالية من بروتين الجهاز المناعي المضاد للالتهابات، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.