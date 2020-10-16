رانيا يوسف: قررت فضح المتحرشين لأنهم جبناء.. ولا أثق في أصدقاء بناتي

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن المجتمع المصري تغيرت نظرته تجاه المتحرشين عكس ما كان يحدث فى الماضي، حيث كان يتم القبض على المتحرش وازالة شعر رأسه حتى يكون عبرة للجميع بأنه متحرش على عكس ما يحدث الآن.

اشارت رانيا خلال استضافتها فى قناة صدى البلد ببرنامج 3 ستات، بأن مبدأها فى فضح المتحرشين عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، هو ان يكون المتحرش عبرة للناس جميعهم لكونهم فى النهاية شخصيات جبانة، ويكون معروفا انه متحرش حين ما يذهب لخطبة أي فتاة.

وعن بناتها وخوفها عليهم من التحرش قالت :" أقول دوما لبناتي انها يأخذوا حذرهم اثناء تعاملهم فى المطعم أو الكافية، وبأن لاتذهب للحمام الا بعد أن تنتهي من شرب ما قدم لها حتى لا يقم أي شخص بوضع مواد مخدرة لهم ".

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أضافت :" كما امنع بناتي من استخدام وسائل المواصلات العامة او السيارات الاجرة، كما انني دوما لا أثق فى اصدقائهم بسهولة ولابد من التعرف عليهم وعلى اسرهم".

يذكر أن "رانيا" تستعد لعرض الجزء الثاني من مسلسلها "الآنسة فرح"، في نوفمبر المقبل، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما أنها تستكمل حاليا تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق.