رانيا يوسف: مجتمعنا ينظر للسيدة الحرة على أنها مستباحة

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف إن المجتمع المصري ينظر للسيدة الحرة التي ترتدي ملابسها على حسب ذوقها، أنها مستباحة، ويحق لهم أن يفعلوا بها ما يريدونه.

وأشارت رانيا خلال استضافتها في برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد"، إلى أن المجتمع المصري والعربي عكس الغربي، الذى لا ينظر للسيدات مطلقا بتلك النظرة، فالسيدة في الخارج يحق لها أن ترتدي ما تشاء بدون أي تدخل أو تحرش من أي شخص آخر، ولو قام شخص بالإساءة لها يحق لها أن تفضحه في وسائل الإعلام وتقيم دعاوى قضائية ضده لأنه تدخل فيما لا يعنيه.

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يذكر أن رانيا تستعد لعرض مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما أنها تستكمل حاليا تصوير دورها في مسلسل"شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الإتربي، والمخرج محمد عبدالخالق.