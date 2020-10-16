صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده: نور عيني.. ومتابعون: شبهك أوي

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة صابرين، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "صابرين" صورة نجلها نور، وعلقت: "كل سنة وانت طيب، وعقبال سنين كتير من حياتك كلها نور زي اسمك، وأيامك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة، يارب يبعد عنك كل شر، ويقربلك الخير كله، ويحميك وتكون دائما في حفظه، ويكون راضي عنك، وكل يوم يكون أحلى من اللي قبله، كل سنه وانت طيب يانور عيني".

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وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: "نور يشبه صابرين لدرجة كبيرة، سبحان الله في شبه كبير بينكم، كل سنة وهو طيب وربنا يفرح قلبه وقلبك".

وتشارك الفنانة صابرين، في فيلم "النمس والإنس" من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، شريف دسوقي، ودنيا ماهر.

وشاركت صابرين، في موسم رمضان الماضي، خلال أحداث مسلسل "ليالينا 80"، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد علي رزق، محمد الشقنقيري، رنا رئيس، هبة عبدالغني، منة عرفة، سارة التونسي، نورهان، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، محمد شاهين، وصبري عبدالمنعم.

وعن إمكانية تأديتها لدور أم من جديد بعد مسلسل "ليالينا 80"، قالت "صابرين" في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "قولتلهم دي آخر أم خلاص، مفيش أم تاني"، لافتة إلى أن المسلسل كان خاليا من الصراعات: "المسلسل ده من النوعية اللي هتعيش".

وكانت الفنانة صابرين، هددت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التطاول عليها والإساءة إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت صابرين، عبر حسابها على إنستجرام: "أي حد هيكتب أي كلمة فيها إساءة أو تنمر، هعمل تصرف مش لصالحه".