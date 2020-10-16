"رجعوا التلامذة".. 8 مشاهد تغزو مدارس مصر لأول مرة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يشهد غدا السبت السابع عشر من شهر أكتوبر، عودة المدارس بعد غياب دام عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط قلق وترقب أولياء الأمور والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية قدر الإمكان.

ولكن يبقى السؤال ماذا سيتغير في المدارس بداية من الغد في ظل تفشي كورونا؟.. هذا ما نستعرضه.

- الالتزام بالكمامات

شددت وزيرة الصحة هالة زايد، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، على أولياء الأمور بالتزام أبنائهم بارتداء الكمامات كشرط أساسي لحضور المدارس، مع تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية كغسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح بشكل مستمر والتطهير بالكحول، وهو مشهد سنراه لأول مرة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

- توزيع كثافات الطلاب على أيام الأسبوع

وفقا لوزير التعليم طارق شوقي، فإن حضور المدارس لن يكون على مدار الأسبوع، بالنسبة لطلاب رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي إذا كانت مدرسة فترة واحدة فحضورهم سيكون من الأحد إلى الأربعاء أما لو كان مدرسة بها فترتان فسيحضر الطلاب 3 أيام، السبت والاثنين والأربعاء، ولكل مدرسة لها جدول خاص بها.

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى للسادس، قال وزير التعليم، إن الحضور 3 أيام، حيث تحتوي مصادر التعليم دروسا على القنوات التعليمية حصة يوم بيوم، على الهواء مباشرة، ثم تذاع على قناة اليوتيوب، فضلا عن منصة إدمودو والمكتبة الإلكترونية.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، أكد شوقي أنه سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات كل مجموعة تحضر يومين أسبوعيا، وفقا للجداول التي تضعها المدارس، ومثلها المرحلة الثانوية.

- التطهير الدائم والمستمر

وفقا للإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا، ستلزم كل مدرسة العاملين بها بالحرص على التطهير الدائم والمستمر لكل جزء فيها سواء الفصول أو المكاتب وغيرها من الأماكن، كما سيتم التشديد على الطلاب بالحرص على غسل أيديهم والتطهير بالكحول والنظافة الشخصية، وتنظيف كل مكان وكل شئ يستخدموه.

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- منع تبادل الأشياء الشخصية للأطفال

سيتم التشديد على منع تبادل الأشياء الشخصية للأطفال أو الكبار كذلك، كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا، وبالتالي مطالبة جميع الطلاب في كل المراحل بالالتزام بأشيائهم الخاصة.

- إلغاء التعاملات المالية اليدوية

إجراء جديد لمنع تفشي فيروس كورونا، هو إلغاء التعاملات المالية اليدوية كالمصاريف وغيرها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تفعيل سداد الرسوم المدرسية في البريد وماكينات فوري، بالرقم القومي للطالب.

- نظام جديد للطابور

أكد طارق شوقي أن "طابور الصباح"، لن يتم إلغاؤه ومدير المدرسة له صلاحيات التنفيذ بما يراه مناسبًا مع المدرسة، فالمدير هو من يقرر مصير الطابور والحضور وكل مدرسة على حدى.

- إمكانية غلق الفصل

وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، - يمكن غلق الفصل بأي مدرسة، في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين.

يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

- تخصيص غرف عزل حال اكتشاف حالات اشتباه كورونا أو إنفلونزا

سيتم توفير غرف عزل حال اكتشاف حالات اشتباه كورونا أو إنفلونزا في المدارس، لمنع تفشي العدوى بين الطلاب.