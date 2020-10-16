سيدة مغربية تتعرض للاغتصاب على يد طليقها وأصدقائه: ربطوها وحلقوا شعرها

علاقات و مجتمع

حياة أسرية مليئة بالمشاكل عاشتها سيدة مغربية مع زوجها، انتهت بالطلاق، لكنها لم تعلم أن انفصالهما هو بداية المخطط الشيطاني الذي رسمه الزوج للانتقام منها، إذ نجح في استدراجها لاغتصابها برفقة اثنين من أصدقائها.

ففي تفاصيل الواقعة التي روتها الضحية لمديرية الأمن الوطني في مدينة مراكش المغربية، بأنها فوجئت بطليقها يرغمها على مرافقته في سيارة خاصة، ليذهب لها إلى إحدى الشقق السكنية يحتجزها، ويعتدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح، ويشاركه اثنان من أصدقائه، تعدوا عليها أيضًا بالضرب وحلق شعرها.

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وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن وسائل إعلام مغربية، بأن السيدة الحامل تقدمت بالشكوى إلى الجهات الأمنية التي نجحت بالفعل في القبض على المتهمين الثلاثة.

وتمكنت الشرطة القضائية من توقيف ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش كانت قد توصلت، مساء الأربعاء الماضي، بشكاية من سيدة حامل تتهم فيها زوجها بما تعرضت له.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف الزوج المشتبه فيه، والشخصين اللذين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.