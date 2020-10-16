تجنب لمس الرجال واتبع النساء.. بروتوكول للتعامل مع فيروس كورونا

علاقات و مجتمع

حالة من الخوف والترقب تنتاب المواطنين، حول بلدان العالم، خوفًا من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع العديد من المدارس والمطاعم والأماكن العامة، بمختلف البلدان لوضع لافتات لبروتوكول التعامل مع الفيروس، والتعايش معه لتجنب العدوى.

وبحسبما ذكره موقع "timesofindia"، فإن الأماكن العامة والمؤسسات التي فتحت أبوابها في بعض المناطق بالعالم، ظهرت بها مجموعة جديدة من القواعد التي تنصح الناس بتجنب الفيروس تحت شعار "تجنب لمس الرجال واتبع النساء".

وتأتي الصور باستخدام بعض الرسوم التعبيرية، لشرح أحرف كلمة الرجال والنساء، كما هو موضح بالصور، حيث تنصح الشريحة الأولى الأشخاص بعدم لمس "MEN" الرجال، فترمز أحرف MEN إلى "Mouth Eyes Nose".

بينما تشير الشريحة الثانية إلى اتباع النساء، وهي أحرف كلمة women والتي تعني "اغسل يديك، وامتثل للتباعد الاجتماعي ، وارتدِ القناع ، وتمرن وتناول الطعام جيدًا ، ولا سفر غير ضروري".

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الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الذي أكد أن فيروس كورونا ما زال موجودًا وهناك رصد لحالات إيجابية وحالات تحتاج للمستشفيات والعنايات المركزة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن العالم يشهد موجة جديدة وحادة من فيروس كورونا، "موجة حادة وشديدة وأعداد ضخمة في أمريكا وكندا وأوروبا وجنوب شرق آسيا والهند"، مطالبًا بالاحتياط مما يحدث في العالم واستمرار الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن الأحضان والقبلات والسلام بالأيدي وعدم التكدس.

وطالب "تاج الدين" باستمرار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حتى بعد انتهاء الفيروس.