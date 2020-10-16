ابنة عمرو دياب بملابس جريئة في أحدث إطلالة.. والجمهور: بابا فين؟

علاقات و مجتمع

عادت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب من جديد لإثارة الجدل عقب نشرها عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة الفنان وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وبنفس حركتها الشهيرة، متألقة بملابس مكشوفة، حيث ارتدت هاف ستوميك مزين بالورود، كشف عن ظهرها كاملًا.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، معلقين: "هو بابا فين يا لينا".

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وطرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة تحت مسمى "أهي أهي"، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر "دياب"، مقطع الأغنية، معلقا عليها: "خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة أهي أهي حصريا".