الموافقة على أول علاج لفيروس إيبولا القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) عقار إنمازيب الذي أنتجته شركة ريجينيرون كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس الإيبولا في البالغين والأطفال، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وإنمازيب مزيج من ثلاثة أجسام مضادة أحادية النسيلة. وقالت الإدارة إن العقار جرت تجربته على 382 مريضا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس الإيبولا من سلالة زائير في تجربة سريرية.

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