دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة (صور)

لايف ستايل

شاركت الراقصة دينا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة التصوير التي خضعت لها لصالح إحدى المجلات.

وظهرت "دينا" في جلسة التصوير الجريئة، مرتدية فستانا أسود "كب" مفتوح من الجانبين، كما ظهرت في إحدى الصور وهي مرتدية تاج وفي أخرى ظهرت مستعرضة إحدى الحركات التي أظهرتها في رشاقة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: "الملكة" "تجنني" "ملكة قلبي" "بنصغر وبنحلو".

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ويذكر أنه قبل فترة كشفت دينا، عن إجرائها عملية جراحية في إصبعها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "دينا" على الصورة: "امبارح علي صباعه اتعور وخيطه.. وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".

وتفاعل معها متابعوها بالدعاء لها، ومنهم الفنانة مي سليم وبدرية طلبة وهيدي كرم والإعلامية إنجي علي.

كما أنها اعتادت مشاركة متابعيها، بصورها ومقاطع فيديو لها أثناء رقصها، إذ أنها شاركت أيضًا متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص على البحر.

وظهرت "دينا" وهي ترقص مع مدربها أسامة رضوان، على أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، كما نشر المدرب مقطع الفيديو عبر حسابه، وارتدت "دينا" توب باللون الأخضر، و"جيبة" فوق الركبة" باللون ذاته.

كما يذكر أن الراقصة دينا شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبدالرازق ومحمود البزاوي ومحمد شاهين، محمود عبد المغني، وإخراج محمد بكير.