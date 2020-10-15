أسماء جلال تتضامن مع فتاة المعادي: "آسفة ليكي وهنحاربهم لحد ما نحبسهم"

علاقات و مجتمع

تضامنت الفنانة أسماء جلال، مع مريم محمد، والمعروفة بـ"فتاة المعادي"، التي لقيت مصرعها إثر ارتطام رأسها في سيارة بشارع 9 بالمعادي، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة.

وشاركت أسماء صورة لفتاة المعادي، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقةً على الواقعة: "نفسي ييجي اليوم اللي تحصل فيه معجزة، و كل حد اتأذى ياخذ حقه بنفس الوجع والألم ويكون ده العقاب الدنيوي".

وتابعت أسماء، خلال تغريدتها: "أنا فخورة بكل بنت قوية عارفة تعيش في العالم ده برغم إنه لا يصلح".

وتأسفت لفتاة المعادي، قائلةً: "أنا آسفة ليكي يا مريم، عمرنا ما هننساكي وهنفضل نحارب لحد ما نحبسهم كلهم".

Advertisements

قصة فتاة المعادي

وتوفيت مريم محمد، وهي الضحية التي عرفت بـ فتاة المعادي، وهي عائدة من عملها مساء الثلاثاء، لحظات مؤلمة عاشتها الفتاة لمدة 30 دقيقة قبل أن تتوفى، حيث تعرضت لمحاولة سرقة حقيبة ظهرها، وعلى إثر ذلك اصدمت بسيارة في الشارع وسقطت أرضا، وتوفيت في الحال، ووثقت الجريمة عددا من الفيديوهات والصور.

فيديو يوثق لحظات قبل الجريمة

ظهرت فتاة المعادي في الفيديو تسير على جانب أحد الشوارع، قبل لحظات قليلة من تعرضها لمحاولة سرقة وعنف في شارع 9 بالمعادي، حيث حاول 3 رجال سرقتها، وشدها من حقيبة الظهر التي كانت ترتديها، ما أدى لسقوطها أرضا، وارتطمت رأسها بسيارة كانت واقفة على جانب الطريق، وخلال 30 دقيقة كانت قد فارقت الحياة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو على نطاق واسع، معنون بـ "فيديو لفتاة المعادي مريم ضحية التحرش والسرقة قبل الحادث مباشرة".

فيديو من أمام منزل مريم

وانفردت "الوطن" بأول فيديو "لايف" من أمام منزل فتاة المعادي بنفس المنطقة.

القبض على المتهمين

تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 متهمين متورطين في قتل ضحية المعادي، بينهم السائق الذي دهس الضحية، وتم التحفظ عليهم وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، ونشرت "الوطن" صور المتهمين المتسببين في تلك الجريمة.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط متهمين آخرين، وأكدت التحريات أن المتهم والآخرين، سابق اتهامهم في قضايا سرقة وخطف حقائب السيدات.