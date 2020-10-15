نشرة الموضة: رانيا يوسف بإطلالة مثيرة وسيرين عبد النور متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

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دينا:

نشرت الراقصة الاستعراضية دينا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام لأحدث جلسة تصوير لها لصالح النسخة العربية لمجلة ELLE الفرنسية.

وظهرت دينا في الصور وهي ترتدي فستانا أسود قصير مصنوع من الشيفون، وله ذيل طويل، نسقت معه أكسسوارات ذهبية، وفي إحدى الصور بدت وهي ترتدي حلق كبير جداً يحتوي على دوائر متعددة.

لقاء الخميسي:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة لها رفقة زوجها، وكانت ترتدي فستانا أسودا قصيرا به مجموعة من الورود الصغيرة.

واختارت إكسسوارات بسيطة، ومكياجا ترابيا صاخبا، وأحمر شفاه "فاقع"، وانتعلت هاف بوت أسود.

نوال الزغبي:

أطلت المغنية نوال الزغبي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت هوت شورت جينز، ومعه شميز أورانج، وأعلاه بوليرو كت باللون الكاميل.

ونسقت مع إطلالتها هاف بوت بيج، وكاب بنفس لون البوليرو، مع حقيبة كروس ظهر منها في الصورة حزام سلسلة فقط.

درة:

كما شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور جديدة لها من غلاف مجلة فوج النسخة العربية.

ظهرت درة وهي ترتدي شميز أوف وايت مع مع جيبة قصيرة كلوش جلد، ووضعت على كتفيها جاكيت جلد، ونسقت معهما قبعة سوداء.

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وفي إطلالة أخرى، ارتدت بلوزة أوف وايت مصنوعة من الجوبير مع جيبة جلد باللون الأسود، واعتمدت على المكياج النيود، مع تحديد واضح للعين لإبرازها.

كما ظهرت درة هذا الأسبوع بإطلالة أخرى ساحرة أثناء وجودها في رحلة نيلية، وكانت ترتدي طقم أبيض بسيط، واعتمدت على مكياج ناري مناسب جداً لأجواء البحر.

ياسمين صبري:

أثارت الفنانة ياسمين صبري إعجاب متابعيها من خلال أحدث إطلالة نشرتها وكانت ترتدي فيها شميز أبيض بسيط جداً خالياً من أي تطريز أو رسومات.

واعتمدت ياسمين في هذه الإطلالة على البساطة وظهر هذا في مكياجها التي اختارته بألوان النيود، وارتدت أكسسوارات أنيقة أكملت باقي إطلالتها.

رانيا يوسف:

تثير دائماً الفنانة رانيا يوسف الجدل بصورها الجريئة، حيث نشرت مؤخراً صورة وهي ترتدي فيها فستان أوف وايت كت مجسم، مزين ببعض الوردات الذهبي.

ونسقت مع الفستان كلوتش ذهبي، وساعة ذهبية، وتركت شعرها الأسود منسدلاً دون اعتماد تسريحة.

وفي إطلالة أخرى لرانيا، كانت ترتدي فستان مستردة قصير نسقت معه سكارف ملونة، وحذاء رياضي أبيض.

سيرين عبد النور:

تختار دائماً الفنانة سيرين عبد النور الأزياء المميزة لتطل بها دائماً والتي تتناسب مع قوامها، وتميل لارتداء الجمبوست بإستمرار.

ظهرت سيرين في أحدث إطلالة لها وهي ترتدي جمبسوت سوداء أبرزت رشاقة جسدها ونسقت معها هيلز أسود.

اعتمدت سيرين على مكياج ناعم يميل إلى ألوان النيود، وارتدت إكسسوارات بسيطة.