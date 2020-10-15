أبرز إطلالات العنود بدر بالبليزر في عام ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - العنود بدر، مصممة أزياء سعودية ومقدمة برامج تلفزيونية وموديل، تُعتبر حاليًّا واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم العربي، ولها أكثر من مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بدأت أولى مراحل موهبتها في سن الثامنة عشرة، وعُرفت مع الوقت بتميّز تصميم البليزر الذي أوصلها إلى العالميّة، ولعشقها لهذه القطعة تظهر العنود بعدة موديلات بتنسيقات مختلفة، فاستوحينا لكِ من خياراتها لهذا العام أفضل التنسيقات المناسبة لفصل الخريف الحالي، فاختاري منها ما يناسبك.

خيارات البليزر المطبع لعام ٢٠٢٠

خيارات البليزر المطبع

برزت صيحة الأزياء المطبعة بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، ومن وحي العنود بدر نقدم لكِ إطلالتين مختلفتين بالبليزر المطبع، حيث تزينت ببليزر وبنطال واسعين من قماش الساتان المزين برسومات بنية وحمراء وزرقاء، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء، واعتمدت في مكياجها على طلاء الشفاه الأحمر، ولخيار آخر بالبليزر المطبع أطلت العنود ببليزر رمادي مزين بالزهور الملونة بالأبيض والأحمر والأصفر مع بنطال من الجينز الفاتح.

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تنسيق البليزر بالألوان الداكنة

تنسيق البليزر بالألوان الداكنة

يفضل بعض الفتيات اعتماد البليزر بالألوان الداكنة ليظهرن بإطلالة أكثر نحافة، ومن وحي العنود بدر يمكنكن أن تستوحين منها بعض التنسيقات؛ حيث تأنقت ببليزر وبنطال باللون البنفسجي الداكن مع حذاء بوت بطبعات النمر البني وحقيبة برتقالية ضخمة؛ لتمنح مظهرها إطلالة عصرية ومميزة، وظهرت في الإطلالة الثانية ببليزر وبنطال واسعين باللون الزيتي مع بلوزة سوداء، واعتمدت لجمال مظهرها تسريحة الكعكة وأكسسوارات ذهبية ناعمة، وفي إطلالة أخرى ارتدت بليزر كحليًّا مصممًا بأزرار بنية في الأكمام مع بلوزة سوداء مزينة بالطبعات الملونة وبنطال جينز واسع لخيار عملي مميز.

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إطلالات البليزر البني لخريف ٢٠٢٠

إطلالات البليزر البني

مع تعدُّد ألوان الخريف لكل عام، يَبْرُزُ اللون البني بشكل كبير في الأزياء، لذا نقدم لكِ من العنود بدر عدة تنسيقات، حيث تألقت بالبليزر البني مع جمبسوت أسود طويل مزين بالزهور البيضاء، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء ضخمة، وفي إطلالة أخرى اختارت بليزر بنيًّا ناعمًا مع بنطال من الجينز الأزرق وبلوزة بيضاء، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية ضخمة مزينة بالقش وأكسسوارات متعددة في الرقبة واليدين، ونسقت في الإطلالة الثالثة بليزر بنيًّا مزينًا بأزرار سوداء مع فستان بني مطبع بجلد النمر، وزينت مظهرها بحقيبة فوشيا وسلاسل ذهبية لخيار أنثوي، وتجملت في الإطلالة الأخيرة ببليزر مصمم بكاروهات اللون البني مع بنطال وبلوزة من القطن الأسود لخيار مريح مناسب للسفر، وأكملت مظهرها بحقيبة بنية ضخمة وسلاسل ذهبية ناعمة، ومن الناحية الجمالية تعتمد العنود بدر مع إطلالات البليزر البني -في الغالب- تسريحةَ الشعر الويفي والمكياج المرتكز على اللون البني باختلاف درجاته.