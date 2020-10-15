نصائح لإطلالة مثالية بالعباية الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تعتمد النساء العربيات، ولا سيما الخليجيات، بمختلف أعمارهن وشخصياتهن على العبايات الخليجية بمختلف تصميماتها، حيث يعتمدن العباية المناسبة للوقت والفصل وغيرها من المعايير، ونؤكد لك أنه يجب مراعاة عدة نصائح للحصول على إطلالة أنيقة ومثالية في العباية، وفيما يلي نقدم لكِ أبرز النصائح التي عليك اتباعها لإطلالة متكاملة.



كيف يمكنك تنسيق عبايتك وما هي الأشكال التي لا تبطل موضتُها؟

كيف يمكنك تنسيق عبايتك وما هي الأشكال التي لا تبطل موضتُها؟



في كل عام تبرز تصميمات مميزة للعبايات، ولكن يجب تنسيقها بعناية لتحصلي على مظهر مثالي، كالتنسيق بين لون وتصميم العباءة عند اختيار الأكسسوارات، فمثلًا إذا كان اللون الأزرق هو المختار فعندها يتم مزج الأزرق مع الأسود، أما إذا كانت ملونة ويدخل في تصميمها أحجار كالبلور أو الترتر أو التطريز فيجب اختيار اللون المهيمن واتباع خطوط التصميم الخاص بالعباية للمزج بينهما بشكل أنيق، وإن رغبتِ بمظهر أكثر جرأة فاختاري العبايات المزينة بالأكسسوارات العصرية، حيث يمكن إضافة حزام بلون قوي وجريء إلى عباية سوداء كالفضي، حيث يجعلها لافتة للأنظار، كما أن العبايات ذات الأشكال والألوان المختلفة كالوردي والأحمر والأزرق تعكس الجمال والتألق المطلوب، وننصحك دومًا باختيار العبايات المطرزة بمجموعة من الأزهار بألوانها الزاهية؛ لتُظهر مدى البراعة في التصميم، حيث ستشعرين بالتميّز وتلفتين أنظار الكثير، وللمناسبات الراقية احصلي على عباية كلاسيكية ذات كُمَّين منفوخين، حيث إن جمال التصميمات التقليدية والأنيقة يتناسب جدًّا مع المناسبات، كما لا يمكن استبعاد التصميمات البراقة عن أي موضة، فالعبايات ذات اللون الأبيض أو البيج تساعد في إبراز العمل الفني، وبالإمكان اتباع ما هو عصري أيضًا، كالتصميمات المزوّدة بالجيوب الجانبية أو على الكتف باللون الأخضر أو الأرجواني، ونذكرك بأن الخطوط الأمامية المصممة بشكل حرفي، والشرائط العريضة تضيف إشراقة وتألقًا متميزًا لعبايتك البسيطة، كما تضيف اللمسات المزينة بالترتر مظهرًا فائق الجمال على الإطلالة.

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معايير اختيار العبايات حسب شكل الجسم

معايير اختيار العبايات حسب شكل الجسم



لكل قامة هناك العديد من القَصَّات التي تعمل على إبراز جمال المرأة وتخفي العيوب، فمثلًا يمكن للمرأة طويلة القامة ارتداء العباية مع حزام عريض أو المقلَّمة بخطوط عريضة مع صندل بخيوط رفيعة وحقائب كبيرة الحجم، أما قصيرة القامة فعليها الابتعاد عن العبايات ذات الطبقات المتعددة والحقائب الكبيرة، ويجب أن تتجنب الإفراط في الأكسسوارات، وننصح ذات القامة القصيرة بأن تختار العبايات ذات التصميمات التي تشكِّل رقم سبعة عند العنق والمصنوعة من الخامات الرقيقة والناعمة مع أحذية ذات كعب عالٍ، أما ذوات الجسد المستقيم والنحيل للغاية فيحتجن لعبايتك تُضيف وزنًا إضافيًّا وتُظهر انحناءات الجسد لمظهر أنثوي مميز، وإن كنتِ تتمتعين بجسد ممتلئ من الأسفل كجسم الكمثرى الذي يمتاز بصغر الصدر وبروز الأفخاذ، فمن المهم عند اختيار العباية المناسبة أن تكون واسعة من الأسفل بشكلٍ واضحٍ وذات أكمام ضيقة، أما صاحبات الجسد الممتلئ من الأعلى كذوات الصدر البارز والخصر المحدد فتناسبهن العبايات الواسعة جدًّا ذات القصات المستقيمة.

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نصائح لارتداء العبايات في الصيف

نصائح لارتداء العبايات في الصيف



قد تضاعف العباية و بفصل الصيف حرارة الجسم وتُشعرك بالحرّ أكثر وتزيد من نسبة التعرق، ومن هنا لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار معايير معينة لدى اختيار العبايات في فصل الصيف وكيفية لبسها، فيجب أن تنتبهي إلى نوع القماش، والألوان، والقصة، وغيرها من الأمور التي سنعرّفك عليها، فأولًا نذكرك بأنه قد يكون القماش القطنيّ هو الأفضل في فصل الصيف؛ لكونه يمتص العرق ويتحمل درجات الحرارة العالية، فاختاري القطن الرقيق الذي يسمح بدخول الهواء، مما يجنِّب الشعور بالحرّ، وننصحك أيضًا باختيار خامة الكتان، ولكنها أكثر عرضة للتكسّرات والطيّات غير المرغوب بها، ولمظهر راقٍ اختاري عبايات الحرير أو الساتان او الشيفون، فهي من الأقمشة الصيفية المميزة، وتوجهي نحو الألوان الفاتحة والزاهية والهادئة كالبيج والزهري الفاتح، أو الأصفر ودرجات الباستيل، حيث إنها تعكس شعاع الشمس وتمتص الحرارة، ومن المستحسن أن تكون العباية واسعة وفضفاضة؛ كي يتغلغل الهواء بسهولة، مما يقلّص درجة حرارة الجسم ويساعد على تشغيل الدورة الدموية بشكل أفضل، وحاولي أن تكون الثياب الداخلية رقيقة، ولا تلبسي أكثر من طبقة واحدة وإلّا ستزيد نسبة التَّعَرُّق.



