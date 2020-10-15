عبايات بتصاميم ناعمة من وحي تسنيم أبو سيدو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تهتم البلوجر تسنيم أبو سيدو بمجال الموضة والأزياء بشكل كبير، وتعتمد الكثير من الخيارات المحتشمة المناسبة للفتيات المحجبات، ومن وحيها نُلهمك -عزيزتي- عدة تنسيقات لعبايات أنيقة بأسلوب محتشم وناعم، مناسب للمشاوير اليومية، فيمكنك اعتماده في الكثير من الإطلالات لا سيَّما المشاوير الصباحية، ليمنحك إطلالة مميزة.



عبايات حيادية ناعمة لمظهر صباحي مميز

عبايات حيادية ناعمة لمظهر صباحي مميز



تعتمد الكثير من الفتيات الشابات خيارات العبايات الناعمة بألوان حيادية فاتحة لمظهر صباحي مميز، لذا ارتدت تسنيم أبو سيدو عباية بُنية مصممة بقصة البليزر في الأعلى، مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب مزين بطبعات جلد الثعبان لخيار مميز في الصباح، وظهرت في إطلالة أخرى بعباية بُنية مزينة بأكمام منفوخة مع ربطة في الخصر، وأكملت مظهرها بحجاب وفستان باللون الأبيض لزيٍّ حيادي بسيط، كما أطلت بعباية بدرجة فاتحة مع حجاب وحقيبة بدرجات اللون الباستيل لمظهر صباحي أنيق، واختارت في إطلالة أخرى عباية بنية مزينة بكسرات ناعمة على أطراف الأكمام والأسفل، مع حقيبة وحذاء مزينين بدرجات اللون البني، ونسقت عباية بيضاء مع أزياء زهرية لمظهر مفعم بالأنوثة.

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عبايات بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم

عبايات بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم



العبايات الداكنة تخفي عيوب الجسم بشكل كبير، لذا اعتمدت تسنيم أبو سيدو في إحدى إطلالاتها عباية البشت باللون الأسود المزين في المنتصف وعلى أطراف الأكمام بخطوط حمراء مزينة بتطريزات منوعة باللون الأبيض والبنفسجي والأصفر، مع مكياج زهري ناعم وحذاء أسود بكعب مزين بفصوص فضية ناعمة لخيار مناسب لخروجات الأصدقاء أو الجمعات البسيطة، ولإطلالة أخرى أكثر نعومة تزينت بعباية بدرجة داكنة من اللون الأخضر مع فستان وحقيبة وحذاء باللون الأبيض لخيار صباحي مميز، وأكملت مظهرها بأكسسوارات ناعمة ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.



خيارات العبايات الملونة بألوان موضة هذا العام

خيارات العبايات الملونة بألوان موضة هذا العام



برزت ألوان الباستيل والألوان الفاتحة بشكل كبير في هذا العام ومن وحي تسنيم أبو سيدو يمكنك أن تعتمدي عدة عبايات، حيث تأنقت بعباية بدرجة فاتحة من السماوي المزين بقصة معطف البليزر في الجزء العلوي مع حذاء أبيض وحقيبة بدرجة الرخام الأبيض والأسود لخيار أنيق مع الأزياء الكاجوال، وتجملت بعباية بدرجة فاتحة من الزهري مع حقيبة وحذاء بتصميم عصري مناسب لمظهرها، وفي إطلالة أخيرة جاءت بعباية من قماش الكتان المزين بلون الباستيل الأزرق مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض.

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