مجوهرات باللون الوردي من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - يطغي اللون الزهري على جميع الالوان في شهر أكتوبر من كل عام، لدعم كل امرأة قوية أصيبت بمرض سرطان الثدي، ونشارك في حملة توعية عن سرطان الثدي للمساعدة في الوقاية من المرض واكتشافه مبكراً في حالة الإصابة به.



ومن ضمن طرق دعم هذه الحملة، نقدم لكِ مجوهرات تحمل هذا اللون الذي يدعم المرأة القوية ويكرم النساء اللاتي أصبن وتغلبن على المرض.



تألقي بأجمل مجوهرات بـ اللون الوردي لتشاركي في حملة شهر أكتوبر الوردي.



تابعي المزيد:مجوهرات راقية باللون الأخضر من وحي النجمات











مجوهرات بوشيرون Boucheron

Boucheron



قدمت ماركة بوشيرون Boucheron العديد من المجوهرات باللون الوردي الأنثوي، واخترنا لكِ قلادة ذهب أبيض مرصعة بالأحجار الوردي والألماس وبتصميم الورود الذي يعبر عن الرومانسية والرقة.





كما أعجبنا السوار المصنوع من الذهب الوردي مع الفص الوردي الذي يتوسطه بتصميم الماركيز.















سلسلة بولغاري Bulgari



تصميم جذاب وعصري من بولغاري Bulgari لإطلالة ناعمة ومفعمة بالأنوثة، وهي سلسلة ذهب وردي بتعليقة على هيئة فستان مرصع بفصوص وردي.



تابعي المزيد:مجوهرات النجمات المفضلة هذا الخريف







مجوهرات شوميه Chaumet

Advertisements

Chaumet



برزت العديد من المجوهرات المرصعة بالفصوص الوردي من شوميه Chaumet مثل القلادة والأقراط الحلقية والخاتم الملكي بتصميم التاج بالذهب الأبيض والمرصع بفص وردي.













مجوهرات شوبارد Chopard



جمعت مجوهرات شوبارد Chopard الوردي بين الأنوثة والرقي، مثل السلسلة المصنوعة من الذهب الأبيض بتعليقة القلب الوردي والأقراط بتصميم الوردة والخاتم الكوكتيل المرصع بالألماس والفص الوردي في منتصفه.









خواتم هاري وينستون Harry Winston





انتقينا لكِ مجموعة من الخواتم المميزة من ماركة هاري وينستون Harry Winston، والمصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالفصوص الوردي، وتميزت بتصاميمها الكبير لإطلالة تجمع بين الفخامة والنعومة.









سلاسل فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

Van Cleef



أحببنا سلسلة الفراشة الوردي من فان كليف آند آربلز لإطلالة مفعمة بالحيوية وكذلك السلسلة الناعمة بتصميم الوردة الرباعية.

تابعي المزيد:مجوهرات باللون الوردي في شهر أكتوبر