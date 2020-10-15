كيفية الحصول على مكياج عين القطة وفق شكل العين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تجد نساء كثيرات صعوبة كبيرة في تطبيق مكياج عين القطة، الذي يعد من أبرز أساليب المكياج التي بالإمكان اعتمادها في كافة المواسم والمناسبات، كما ويناسب جميع أشكال العين، فيجعلها أكثر اتساعاً وأكبر حجماً. فإذا كنت من محبات مكياج عيون القطة، نرصد لك أبرز النصائح للحصول على مكياج مثالي بأسلوب عين القطة، وذلك وفق شكل العين، إضافة الى أفضل أنواع الأيلاينر التي بإمكانك استخدامها لجعل تطبيق هذا المكياج أكثر سلاسة وسهولة.



أفضل أيلاينر لمكياج عين القطة

stila Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner



لا شك أن الأيلاينر يساهم في جعل عملية تطبيق مكياج القطة أكثر سهولة، لذلك عليك اختياره بتركيبة جيدة تنساب على الجفن بسهولة وتدوم لساعات طويلة. بإمكانك مثلاً تجربة stila Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner، فهو ينساب بسهولة ويجف بسرعة من دون أن يتلطخ، وهو مناسب لرسمة الأيلاينر الرفيعة والعريضة في الوقت نفسه، أو Maybelline Hyper Easy Liquid Pen No Skip Eyeliner الذي يوفر لك تطبيقاً سهلاً يتناسب مع شكل عينك.

Maybelline Hyper Easy Liquid Pen No Skip Eyeliner

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مكياج عين القطة وفق شكل العين



يختلف حجم وشكل العين بين امرأة وأخرى، لذلك نرصد لك كيفية تطبيق مكياج عين القطة وفقاً لشكل العين.



العيون المستديرة

كياج عين القطة للعيون الواسعة



إذا كنت تمتلكين عينين مستديرتين، ابدأي مكياج عين القطة من زاوية العين الداخلية. ارسمي بالأيلاينر خطاً في الحافة الداخلية للعين على شكل دمعة، من ثم حددي خط الرموش من خلال رسم خط قريب جداً منها، واجعليه مجنحاً قليلاً عند الزاوية الخارجية للعين بحيث يكون متوازناً مع الخط الداخلي الذي رسمته.

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العيون الأحادية Monolids

مكياج عين القطة للعيون الأحادية



تكون العيون الأحادية مسطحة ولا يوجد فيها الكثير من التجاعيد، لذلك فإن رسم خط أيلاينر عائم بأسلوب عين القطة هو الخيار المثالي لشكل العين هذا. ضعي طرف محدد العين على خط الرموش واسحبيه الى الزاوية الخارجية للعين. من ثم، ابدأي من الزاوية الداخلية للعين برسم خط التقاء.



العيون اللوزية

مكياج عين القطة للعيون اللوزية



باستخدام الأيلاينر، ارسمي خطاً يبدأ من الزاوية الداخلية للعين امتداداً على طول خط الرمش العلوي، ثم حركيه الى الخارج، وتوقفي عند النقطة التي تبدأ عندها ثنية العين.



العيون المبطنة

مكياج عين القطة للعيون المبطنة



ارسمي خط أيلاينر عريضاً على خط الرمش العلوي، ومديه الى الأعلى فوق الجفن وصولاً الى التجعيدة في وسط العين. من ثم، استخدمي فرشاة ظلال العيون لكي تمدي الأيلاينر الى الخارج على شكل جانح يلامس طرف الحاجب.

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