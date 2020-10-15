كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - يُعتبر الشعر الخفيف مشكلة شائعة، وتُؤرق العديد من النساء، حيث أنَّها تؤثر على المظهر الخارجي للمرأة، وهي مشكلة مرتبطة بعامل السن كعامل رئيسي إلى جانب بعض العوامل الأخرى مثل الإختلالات الهرمونية، ونقص التغذية، وإستخدام منتجات العناية بالشعر بطريقة خاطئة، وعدم العناية بالشعر بما يكفي.

إذا كنت تبحثين عن حل لمشكلة الشعر الخفيف؟! فليست هناك حاجة لإنفاق المال على العلاجات والمنتجات غالية الثمن، حيث يوجد العديد من العلاجات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على شعر غزير وصحي مُفعم بالحيوية والجمال، ومن أهمها البصل والثوم؛ لفوائدهما في علاج مشكلة الشعر الخفيف. وفيما يأتي، طرق استخدام البصل والثوم للشعر الخفيف:



البصل والثوم للشعر الخفيف

خلطة البصل والثوم لعلاج مشكلة الشعر الخفيف

استخدم الثوم منذ القدم في العلاجات الطبيّة، كما أنّه يمتاز بمجموعة من الخصائص التي تجعله فريدًا في قدرته على إضافة الجمال للشعر، وكذلك البصل الذي يمتاز بخصائص مضّادة للفطريات، مما يُساهم في التقليل من تساقط الشعر، وعلى الرغم من الرائحة المزعجة للبصل والثوم؛ إلا أن هذه المكونات تمتاز بالعديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات. وفيما يأتي، أهمية فوائد البصل والثوم للشعر:



فوائد البصل للشعر الخفيف

يتميّز البصل بخصائص فعّالة في علاج مشكلات الشعر الخفيف

يُساعد في تغذية بصيلات الشعر.

يُساهم في استعادة العناصر الغذائية المهمة لفروة الرأس.

يُقلِّل من تقصف الشعر بسبب إحتوائه على الكبريت.

يُخفّف من تساقط الشعر لأنه يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا.

يزيد من لمعان الشعر وذلك عند إستخدامه بشكلٍ منتظم.

يعمل على تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس، مما يزيد من نمو الشعر.

يُقلل من قشرة فروة الرأس.

يحدّ من فرصة ظهور الشيب المبكر؛ لاحتوائه على بخصائص مضادة للأكسدة.



فوائد الثوم للشعر الخفيف

يُساعد الثوم في تعزيز نمو الشعر

يُحفز نمو الشعر بسبب إحتوائه على كميةٍ عاليةٍ من المعادن الغذائية.

يعمل على قتل البكتيريا الضارّة والتي تعمل على تثبيط نمو الشعر.

يُساعد في تنقية وتقوية بُصيلات الشعر.

يعمل على تحفيز تدفق الدورة الدموية لفروة الرأس بسبب إحتوائه على مادة السيلينيوم.

يُساهم في إنتاج الكولاجين المهم في نمو الشعر.



خلطات الثوم والبصل للشعر الخفيف

خلطات الثوم والبصل لعلاج مشكلة الشعر الخفيف

خلطة البصل والثوم والسدر

خلطة فعّالة في تعزيز نمو الشعر

يُحفِّز الثوم نمو الشعر ويمنع تساقطه، ويحتوي البصل على مضادات الأكسدة التى تُساعد على إيقاف تساقط الشعر وزيادة معدل نموه، بفضل المواد المغذية والفيتامينات المفيدة لصحة البصيلات، ويلعب السدر دور مهمّ في زيادة كثافة الشعر وتطويله، و يساهم بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر، ويعالج مشكلة الشعر الخفيف.

المُكوِّنات:

حبة بصل متوسطة.

رأسان من الثوم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السدر.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كوبان من الماء.

طريقة الإستخدام:

قطِّعي البصل والثوم إلى شرائح متوسطة الحجم وأضيفي إليها الماء في قدر تضعينه على النار، إتركي المُكوِّنات لتغلي لمدة 15 دقيقة على نار هادئة، ثم ارفعي القدر عن النار وغطيه بقطعة نايلون شفاف أو بغطاء القدر إن توفر لحبس البخار داخله.

إمزجي السدر والزيوت جانبًا في وعاء نظيف، وعندما يبرد المزيج في القدر، صفِّي الماء من قطع البصل والثوم وإسكبي العصير فوق خليط السدر والزيوت.

إمزجي المُكوِّنات جيدًا وطبقيها على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وإتركي الخلطة لمدة ساعتين واغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

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خلطة البصل والثوم والحناء

تمنع هذه الخلطة تساقط الشعر

يُعالج البصل الشعر المتساقط والخفيف ويُعيد له مظهره الجميل بفضل المواد التي يحتوي عليها، ويعمل الثوم على تعزيز الشعر الصحِّي؛ وذلك لإحتوائه على الفيتامينات المُهمّة، كما أنَّ الحناء تُحفِّز نمو الشعر وتزيد من كثافته، وتُعطي الشعر مظهرًا لامعًا، بالإضافة إلى زيت جوز الهند الذي يُساعد على منع تساقط الشعر، ويُساهم في إستعادة رونقه وتقوية جذوره، ويعمل زيت الخروع على تقوية بصيلة الشعر، وبالتالي يُوقف تساقطه وتكسره ويجعله أكثر كثافة.

المُكوِّنات:

حبة متوسطة من البصل.

رأسان من الثوم.

أربع ملاعق كبيرة من بودرة الحناء.

كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام:

قومي بغلي البصل والثوم في الماء لمدة ربع ساعة، ثم صفِّي المزيج وضعيه جانبًا ليبرد.

إمزجي بودرة الحناء مع الزيوت جيدًا، ثم أضيفي مغلي الثوم والبصل المُصفَّى إلى المزيج وإخلطي جيدًا.

طبقي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف ولفي رأسك بورق النايلون اللاصق، وإتركي الخلطة لتتفاعل مع شعرك جيدًا لمدة 4 ساعات، ثم إغسلي شعرك كالمعتاد.



خلطة الثوم والبصل

تُساعد هذه الخلطة في تكثيف الشعر الخفيف

يحمي البصل الشعر من التساقط، ويزيد كثافة الشعر، ويُساهم الثوم في إنتاج الكولاجين الذي يُساعد على نُموّ الشعر وتكثيفه، بالإضافة إلى زيت الزيتون الذي يمتاز بقدرته على محاربة القشرة وتغذية الشعر.

المُكوِّنات:

رأسان مقشرِّان من الثوم.

خمس ملاعق كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نقطتان من زيت النعناع الفلفلي.

طريقة الاستخدام:

توضع ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ في الخلاط الكهربائي، وفوقهم جميع المُكوِّنات المذكورة في المقادير أعلاه، تُخلط المقادير مع الماء الدافئ على سرعةٍ عالية لمدة دقيقتين على الأقل، ثم يُغسل الشعر بالماء الدافئ، ثم بالشامبو المناسب له، يُوضع الخليط على فروة الرأس فقط دون الإهتمام بتوزيعه على الشعر نفسه، تُدّلك فروة الرأس بلطفٍ أثناء وضع الخليط، ويُغطى الرأس ويُترك لمدة خمس وأربعين دقيقة على الأقل، يُغسل الشعر بالشامبو المناسب، وتُستخدم هذه الخلطة لمرة واحدة في الأسبوع، وإن كان هنالك تساقط كثير للشعر، فيجب إستخدام هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعيًا.

ملاحظة: في هذه الخلطة ستظهر رائحة سببها زيت النعناع الفلفلي.

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