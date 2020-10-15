ألوان مناكير فاخرة ستجعل أظافرك محط الأنظار

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - إذا كنت تهتمين بمظهر أظافرك في المنزل بعيداًعن صالونات التجميل، بإمكانك الحصول على أجمل ألوان طلاء الأظافر التي تعزز من جمال أظافرك وتتناغم مع لون بشرتك وملابسك على حد سواء. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة ألوان مناكير فاخرة مناسبة لموسمي الخريف والشتاء، ستجعل أظافرك محط الأنظار.
Keep It Tonal Nail Polish Set من Nails Inc
توفر هذه المجموعة من المناكير من علامة Nails Inc، أربعاً من أفخر ألوان طلاء الأظافر الخريفية، من البيج الداكن الى البرقوقي العميق، وصولاً الى البنفسجي الفاتح والبني الفاتح، وهي تتميز بتركيبتها فائقة التغطية التي تدوم لأيام عدة على أظافرك، وهي تغنيك عن الذهاب الى صالون التجميل.
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Washed Denim من شانيل
يتميز هذا المناكير من علامة شانيل، بلونه الرمادي الناعم الذي يناسب أجواء الخريف والشتاء، كما أنه غني بالسيراميد الذي يساعد في تقوية الأظافر وتعزيز صحته. تتميز تركيبته بأصباغ منتقاة بعناية لتطبيق متساو ومظهر أظافر مثير وجذاب.
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Dusty Mauve من Butter London
يتناغم هذا المناكير من Butter London مع جميع ألوان البشرة، وهو لون مشرق يمنح الأظافر مظهراً رائعاً ويوفر لها تغطية مثالية شديدة اللمعان تدوم لوقت طويل، إضافة الى أنه يحتوي على عشرة مكونات أثبتت قدرتها على تعزيز قوة وصحة الأظافر.
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An Affair in Red Square Nail Lacquer من OPI
يوفر هذا المناكير لأظافرك لوناً أحمر قرمزياً فاخراً، وهو لون كلاسيكي يتناسب جميع ألوان البشرة، ويوفر لك تغطية مكثفة تدوم لأكثر من سبعة أيام، فلا يتلطخ أو يتقشر، وهو يتميز بتركيبته الاستثنائية الغنية التي تمنح أظافرك مظهراً شديد الثراء.
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Cranberry من MiniLuxe
يتميز هذا المناكير بزجاجته الأيقونية الفاخرة ولونه الأحمر الداكن الجذاب شديد التصبغ، فضلاً عن تركيبته الخالية من المواد الكيماوية القاسية التي تكون موجودة في العادة في تركيبة أنواع طلاء الأظافر. وهو كفيل بأن يجعل أظافر قبلة للأنظار في كل الأوقات.
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Sweet Supply من Essie
امنحي أظافرك خلال خريف وشتاء 2020 – 2021، مظهراً احتفالياً رائعاً يبث فيك الحيوية ويجعل أظافرك تحفة فنية نابضة بالحياة، وذلك بفضل لونه الأصفر المشرق الذي يتاسب بشكل خاص البشرة السمراء والداكنة.
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