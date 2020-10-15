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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - تبحثين عن تسريحات شعر طبيعية تُناسب شخصيتك العفوية وفي نفس الوقت تمنحك إطلالة أنيقة تلائم مناسباتك سواء النهارية الكاجوال أو المسائية الرسمية؟ "الخليج 365.نت" اختار لك باقة من أجمل موديلات تسريحات شعر طبيعية بفرق وسطي لتزيّني بها شعرك تُظهرك بلوك لافت ومميّز، لتختاري منها التسريحة التي تُعبّر عنك. الصور من انستقرام
موديلات تسريحات شعر طبيعية بفرق وسطي
إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر طبيعية بفرق وسطي تُناسب طول شعرك، سواء كان طويلاً أو قصيراً أو حتى قصيراً.
تسريحة الكيرلي بفرق وسطي
تسريحة شعر الكيرلي تعدّ من التسريحات المُفعمة بالحيوية لكل امرأة، يُمكنك اعتمادها في جميع مناسباتك، سواء النهارية كانت أم المسائية. وهي تُناسب جميع أنواع الشعر، سواء كان طويلاً أو متوسط الطول وحتى قصيراً. لا تتردّدي في اعتماد تسريحة شعرك مع فرق وسطي لاضفاء التميّز على إطلالتك الساحرة.
تسريحة شعر مالس بفرق وسطي
تّعد تسريحة الشعر المالس من تسريحات الشعر الطبيعية التي لا تتطلّب وقتاً كثيراً لتصفيفها. ولاضفاء بعض اللمسات الساحرة، اعتمدي الفرق الوسطي بأسلوب عفوي لإطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت ذاته.
تسريحة ذيل الحصان بفرق وسطي
تسريحات ذيل الحصان، سواء المرتفعة أو المنخفضة تعتبر من أفضل التسريحات الشعر رواجاً؛ إذ تمنحك إطلالة عملية وأنيقة، إضافة الى أنها تسريحة سهلة وسريعة التطبيق، ما عليك سوى جمع كامل الشعر الى الوراء بأسلوب ذيل الحصان لابراز ملامح وجهك بأسلوب جذّاب.
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تسريحة الضفائر بفرق وسطي
كانت ولا تزال تسريحة الضفائر تتربّع على عرش موضة صيحات الشعر. فهي من التسريحات العصرية الشبابية التي تمنح المرأة لوكًا حيويًا وأنيقًا في الوقت ذاته. ولا تغيب تسريحة الضفيرة بمختلف أساليبها عن موضة الشعر، فهي تُعدّ خيارك الأمثل لإطلالة عصرية ومميزة. وإذا كنت تبحثين عن إطلالة عادية ويومية، فأنت لست بحاجة إلى اعتماد أي أكسسواراتٍ إضافيّة؛ بل من الأفضل أن تبقيها بطبيعية مع اعتماد فرق وسطي.
تسريحة الكعكة الباليرينا
تألقي بتسريحة بالكعكة المزدوجة أو الباليرينا، سواء أكان شعرك قصير بمستوى الكتف، أو متوسط الطول أو طويل. اعتمديها بفرق وسطي واسطعي جمالاً وجاذبية.
تسريحة البوب مع فرق وسطي
مهما كان شكل وجهك أو لون شعرك، ستبدو تسريحة البوب رائعة وهي طبيعية بامتياز مع الغرّة الطويلة، وسهلة أكثر للاتي يتمتعن بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف. بإمكانك أن تحصلي عليها إذا كان شعرك خفيفاً ومالساً وستستمتعين بإطلالة طبيعية جداً.
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