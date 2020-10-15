منة شلبي عن حادث فتاة المعادي: زعلانة على النخوة والرجولة

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة منة شلبي، على واقعة مريم محمد المعروفة بـ"فتاة المعادي"، والتي لقيت مصرعها إثر سحلها بسيارة في شارع 9 بالمعادي، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة وتحرش، انتهت بسقوطها أرضا وتعلقت ملابسها بالسيارة التي تحركت بها عدة أمتار.

وشاركت شلبي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت خلالها، "أطالب بأقصى العقوبة على أي متحرش.. لا يوجد مبرر لا لبس ولا سلوك، لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد أبدا".

وتابعت الفنانة، قائلةً: "زعلانة على النخوة والرجولة اللي بتتلاشى من بعض رجال بلدي.. اللهم ارحمها يا رب وارحمنا من هذا العبث".

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تفاصيل وفاة فتاة المعادي

عند دقات الساعة الخامسة مساء، لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة بالقرب من منزلها، بعد محاولة الاعتداء عليها، حتى تحل الفاجعة على أسرتها، ويعيش والدها الدكتور الجامعي ووالدتها معلمة التربية الرياضية، في حالة حزن وصدمة، فهي الفتاة الوحيدة لديهما.

لحظات صعبة تعيشها أسرة "مريم"، منذ الحادث مرورا باستخراج تصريح الدفن، حيث سيجرى دفنها بمقابر الأسرة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

القبض على المتهمين بدهس فتاة المعادي

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين حاولا سرقة الضحية أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم تعلقت ملابسها بسيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاوللا الهرب فسحللا الضحية لعدة أمتار حتى تهتك جسدها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، مهتكة الجسد وبها عدة كسور، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون التحرش بها لفظيا، وحاول أحدهم الإمساك بها.

وأشارت التحريات إلى أن الضحية حاولت الهرب فسقطت أسفل السيارة مما أدى إلى سحلها عدة أمتار أسفل السيارة، ونتج عنه مصرعها، وفروا هاربين، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على باقى المتهمين.