فيديو.. والد ياسمين صبري: بنتي بطلة ومهمتي أساعدها

علاقات و مجتمع

تحدث الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، عن ابنته الفنانة ياسمين صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية.

وقال أشرف إن ابنته كانت بطلة سباحة، "العيلة كلها رياضية، وبدأنا حياتنا سباحين، وأما بنعجز شوية بنتجه للغوص، ابي يعشق الغوص وكان من القوات البحرية، فإحنا إسكندرانية وبنقضي حياتنا في البحر، وعشان كده بنعلم ولادنا السباحة".

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وأكمل، "ياسمين من أحد أبطال الجمهورية للسباحة، واسمها كان مهم جدا في فرق السباحة وبتلعب باسم مصر برا، وذلك توارث من الآباء والأجداد، هي كمان غواصة اتعلمت الغطس، ولكن هي اختارت طريقها اللي هي عايزاه وأنا مهمتي إني أساعدها إن هي تعمل اللي هي عايزاه".

جدل حول عدم حضور والد ياسمين صبري فرحها

وكان والد الفنانة ياسمين صبري قد أحدث جدلا واسعا مؤخرا عند زواجها، وذلك لأنه لم يحضر الزفاف كما لم يظهر معها في أي صور بعد الزفاف، ولكنه أوضح بعد ذلك سبب عدم حضوره حفل عقد القران، وقال إنه طبيب في الإسكندرية مشارك في الفريق الطبي الذي يحارب فيروس كورونا، وكان من الصعب عليه أن يحضر مناسبة اجتماعية خوفا على الموجودين في المكان.

وأضاف إلى جانب ضرورة أن يلتزم قبلها ببعض الإجراءات الاحترازية ومنها العزل لمدة 15 يوما وهذا لم يكن ممكنا في ظل الظروف الحالية، وقال الدكتور أشرف صبري، إنه على علم بالزواج وموافق عليه منذ البداية، مؤكدًا أن أحمد أبو هشيمة رجل أعمال ناجح، متمنيًا له ولياسمين كل السعادة في الحياة الزوجية، ونفى كل الشائعات التي تقول إن بينهما مشكلات.