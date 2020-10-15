ابنة شهيد لشقيقها خريج الشرطة: فخورة بيك.. هفضل جنبك ونجيب حق بابا

علاقات و مجتمع

قالت فرح، ابنة الشهيد البطل العقيد محمد عيد عبدالسلام من قطاع الأمن الوطني، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقالت فرح: "أنا بنت الشهيد البطال العقيد محمد عيد عبدالسلام، وعمري ما هنسى آخر مرة وصلت فيها بابا وهو رايح شغله، وزي أي بنت كنت بستنى رجوعه ليا بالسلامة، وفي اليوم ده بدل ما أسمع صوت بابا سمعت صوت ضرب نار، خوفت على بابا ورددت من غير ما أحس ربنا يستر، ولما عرفت خبر استشهاده حسيت ضهري اتكسر لأنه كان ضهري وسندي وقدوتي اللي ملحقتش أشبع منه".

وأضافت: "كانت بيقولي نفسي لما تكبري أشوفك دكتورة، وعشان كدا اتحديت أحزاني ودخلت كلية الصيدلة، ودلوقتي أكيد بابا فرحان بينا أنا وأخويا عيد اللي بشوف فيه بابا في رجولته وحبه للخير وحنيته عليا وعلى أخواتي، والنهاردة لما شوفته وسط زمايله أتأكدت إن دم بابا مراحش هدر".

وتابعت: "بقولك يا عيد أنا فخورة بيك، وأكيد بابا فخور بيك، وإحنا معاك وهنفضل جنبك لحد ما نجيب حق بابا البطل الشهيد وكل الشهداء، ونهزم الشر والغدر اللي اغتالوه، وبنقول للدنيا كلها مصر هي السند الحقيقي وتستاهل وهتبقى طول ما فيها زي بابا أبطال وشهداء بالملايين".