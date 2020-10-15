مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص" (صور)

لايف ستايل

بصورتين تجمعها بابنتها الوحيدة "لي لي"، احتفلت الفنانة مي سليم بعيد ميلاد الطفلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعادت "سليم" نشر جانب من جلسة تصوير سابقة، أطلت خلالها بفستان "بيبي بلو" مطابق لابنتها، والذي تميز بأنه "أوف شولدرز" وفضفاض ودون نقوش، مع اختيارهما تسريحة شعر "إنسيابية" تحمل بعض التموجات.

وعلقت الفنانة على جلسة التصوير، قائلة: "النهاردة عيد ميلاد أحلى حاجة في حياتي، لي لي ربنا يخليكي ليا يارب، كل سنة وأنت معايا وكل سنة وأنت أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وأنت حلوة يارب أشوفك أسعد الناس ويحفظك من كل شر".

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تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ3050 تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "بنتك زي القمر بس مش شبهك خالص"، و"ملكات جمال".

يشار إلى أن الفنانة مي سليم، تحدثت عن سر سعادتها الدائمة، فذكرت أن أي دعوة حلوة من والدتها في أول يومها تسعدها في اليوم كله، "وأي كلمة حلوة من ابنتي وأنا نازلة الشغل بتسعدني جدًا وبكون طايرة من الفرح وتسعد يومي جدًا".

وأضافت "مي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلو الكلام"، مع منال سلامة، على شاشة "صدى البلد": "أي كلام صادق من القلب من أي حد من زملاء العمل الفني أو من عائلتي تسعد أيامنا بشكل عام وتسعد حياتنا"، مشيرة إلى أنه حتى الكلام الحلو في المشهد الفني وبحس به أنه طالع من القلب بيكون كلام حلو يسعد أيامنا وحياتنا، منوهة بأن الكلام الحلو كثير ولكن المشكلة في صدق هذا الكلام.

وتابعت: "كلام الفانز الجيد والحلو بشكل عام يُعطي الفنان طاقة إيجابية ويساعدنا على الإجادة، وفي العمل وخروج أفضل ما بداخلنا، لأن كلام الجمهور خالي من أي نفاق وليس مطالب بقوله للفنان؛ لذا يكون دائمًا صادق وخارج من القلب وعادة هذا الكلام بيفرحني أوي".