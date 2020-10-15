والدة الشهيد محمد كٌريم: ابني الكبير استشهد ومخفتش على التاني

علاقات و مجتمع

تحدّثت إيمان عبدالكريم أحمد، والدة الشهيد ملازم أول محمد كٌريم أحمد ضيف، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أنا أم الشهيد البطل ملازم أول محمد كريم أحمد ضيف، وزي النهارده من 8 سنين حضرت حفلة تخرج الشهيد البطل في الكلية الحربية الدفعة 106، وزي أي أم كنت بحلم وقتها بيوم فرحه، وفجأة اتسرقت فرحتي بخبر استشهاده".

وأضافت والدة الشهيد: "وقتها فهمت إن حياتي وقفت، الشهيد كان كل حياتي وأول فرحتي، وكان أكبر أولادي، كان حبيبي وعمري وكان كله طيبة وحنيّة ليا، وكنت بعتمد عليه وكان دايمًا قد المسؤولية".

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وتابعت والدة الشهيد: "لما جالي ابنه التاني مهاب يقولي يا ماما أنا عايز أدخل كلية الشرطة، لا خوفت ولا ترددت، شجعته يقدم ويدخل الكلية اللي بيحبها، حسيت وقتها إن حلمه هيتحقق، ما هي الشرطة زي الجيش، ومهاب هيكمل مسيرة محمد كريم أخوه البطل الشهيد".

واختتمت والدة الشهيد: "من هنا بقولك يا مهاب انت وكل زمايلك، ربنا يوفقكم واعرفوا كويس إن مصر محفوظة بأمر ربنا سبحانه وتعالى، وهتفضل مصر دايمًا عظيمة وقوية وأبية طول ما فيها رجالة زيكم، حالفين يكملوا مشوار الشهداء الأبطال، وهنفضل يا أولادي دايمًا في خير وأمن وأمان، ولا حد هيقدر يفرقنا طول ما إحنا شعب وشرطة وجيش إيد واحدة في رباط ليوم الدين، وتحيا مصر".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.