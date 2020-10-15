احذر.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تحتوي حلوى المولد على نسبة كبيرة جدا من السكر المضاف، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني.

وأيام قليلة ويحتفل المصريون بالمولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم 29 أكتوبر الجاري، فلكيًا، وفيه تكثُر عادات الإفراط في تناول الحلوى، ولهذا نوضح لكم الأضرار التي تسببها الإكثار من الحلوى، وفق ما ذكر موقع "health line" المعني بالصحة.

1- زيادة الوزن:

السكر المضاف من أكثر الأطعمة المسببة للسمنة، إذ إنه يحتوي على عنصر الفركتوز الذي يزيد من جوعك ورغبتك في الطعام.

وقد يتسبب الاستهلاك المفرط للفركتوز في مقاومة هرمون الليبتين الذي ينظم الجوع ويخبر جسمك بالتوقف عن تناوله، أي أن الأطعمة المحلاه تسهل على جسمك استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

كما يرتبط تناول السكريات المضافة بكمية الدهون الحشوية الموجودة بالجسم، وهي نوع من أنواع دهون البطن العميقة المرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

2- الإصابة بأمراض القلب:

ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم.

تشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم، وجميع هذه العوامل تسبب أمراض القلب، بالإضافة إلى تصلب الشرايين الذي ينتج عن الرواسب الذهنية وانسداد الشرايين.

هذا يعني أن تناول المأكولات المحلاة مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون فوق الحد اليومي الموصي به للسكر المضاف.

3- حب الشباب:

ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية، بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب.

وأثبتت الدراسات أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الحلويات المصنعة، ترفع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات، وكلها تلعب دورًا في انتشار حب الشباب.

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4- الإصابة بمرض السكري:

على الرغم من وجود العديد من الأسباب للإصابة بمرض السكري، إلا أن هناك صلة واضحة بين الاستهلاك المفرط للسكر وخطر الإصابة بهذا المرض.

تعتبر السمنة التي تحدث غالبًا بسبب استهلاك الكثير من السكر، أقوى عامل خطر، لذلك الاستهلاك المرتفع للسكر لفترة طويلة يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وهو هرمون ينتجه البنكرياس وينظم مستويات السكر في الدم، وتزيد من شدة الإصابة بالمرض.

5- تزيد من خطر الإصابة بالسرطان:

تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إذ وجدت دراسة أجريت على أكثر من 430 ألف شخص أن استهلاك السكر المضاف مرتبط بشكل إيجابي بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والأمعاء الدقيقة.

6- تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب:

يرتبط استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة بما في ذلك المنتجات عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب.

يعتقد الباحثون أن تقلبات نسبة السكر في الدم، وعدم انتظام الناقل العصبي والالتهاب قد تكون جميعها أسبابًا لتأثير السكر الضار على الصحة العقلية.

7- تستنزف طاقتك:

حلوى المولد تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم ومستويات الأنسولين بسرعة، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة، ويعد هذا الارتفاع في مستويات الطاقة عابرا، لكنها تفتقر إلى البروتين أو الألياف أو الدهون وتؤدي إلى زيادة طفيفة في الطاقة يتبعها سريعًا انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم، وغالبًا ما يشار إليها باسم الانهيار.

8- الإصابة بالكبد الدهني:

ارتبط تناول كميات كبيرة من الفركتوز باستمرار بزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني.

على عكس الجلوكوز وأنواع السكر الأخرى التي تمتصها العديد من الخلايا في جميع أنحاء الجسم، ويتم تكسير الفركتوز بشكل حصري تقريبًا بواسطة الكبد.

يتم تحويل الفركتوز في الكبد إلى طاقة أو تخزينه في صورة جليكوجين ثم يتحول إلى كميات زائدة من الدهون، مما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني نتيجة لتراكم الدهون المفرط في الكبد.