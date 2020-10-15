"فتاة المعادي".. هاشتاج يتصدر "تويتر" والرواد يطالبون بإعدام قاتليها

علاقات و مجتمع

بعد تصدر هاشتاج حق مريم فين، تصدر آخر محتلًا الترتيب الأول على موقع التديونات القصيرة"تويتر"، تضامنًا مع قصة مريم محمد، التي لقيت مصرعها إثر سحلها بسيارة في شارع 9 بالمعادي، وهو هاشتاج "فتاة المعادي".

شغل حادث مريم محمد المعروفة بـ"فتاة المعادي"، التي لقيت مصرعها إثر سحلها بسيارة في شارع 9 بالمعادي، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة، انتهت بسقوطها أرضا وتعلقت ملابسها بالسيارة التي تحركت بها عدة أمتار، الرأي العام إذ تعاطفوا معها ومع أسرتها ومطالبين بإعدام الجناة، حتى تصدر اسمها محركات البحث المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

آلاف التغريدات عبر من خلالها الرواد عبر "توتير"، على تعاطفهم مع فتاة المعادي، متبادلين التعليقات وتفاصيل الواقعة، وعلقت فتاة تدعى هبة، إحدى الرواد، قائلةً "لم تمت فقط، لقد قُتلت لم تكن فقط منزعجة في الشارع، بل تعرضت للتحرش استخدم الكلمات الصحيحة، واعرف اسمها، ولا تتوقف عن الحديث عنه".

"النساء تتعرضن للمضايقات اللفظية كل يوم، من الممكن أن تكون أنت، يتم التحرش بالرجال والنساء كل يوم"، بهذه العبارة تضامنت إحدى الفتيات مع فتاة المعادي وما حدث معها، جراء تعرضها للسرقة، مضيفةً "فقد تكون أختك أو والدتك أو صديقك المقرب، لا يمكننا البقاء صامتين، لا يمكننا السماح بهذا التمرير، هذا ليس سخيفًا حسنًا، إعدام قاتلي مريم".

استنكرت إحدى الفتيات ما حدث مع مريم، وما يحدث مع آلاف غيرها، قائلةً: "2020 لن تتوقف عن تذكيرنا برخص الإناث في مصر".

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لم يكن التضامن من قبل الفتيات وحسب، بل انتقل الأمر للشباب معتبرين الأمر مسيئ للفتيات والسيدات، إذ قال شاب يدعى طارق ياسين، "ما الذي فعلته فتاة كهذه حتى موتها هكذا وهو ببساطة قلة الضمير وقلة الأخلاق".

وتابع الشاب خلال تغريدته، "أصبحت الشوارع مخيفة للغاية ، وانعدام الأمن في بعض الأماكن، وعدم مراعاة الضمائر، القصاص على الجناة.. ارقد بسلام يا مريم".

تفاصيل وفاة فتاة المعادي

عند دقات الساعة الخامسة مساء، لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة بالقرب من منزلها، بعد محاولة الاعتداء عليها، حتى تحل الفاجعة على أسرتها، ويعيش والدها الدكتور الجامعي ووالدتها معلمة التربية الرياضية، في حالة حزن وصدمة، فهي الفتاة الوحيدة لديهما.

لحظات صعبة تعيشها أسرة "مريم"، منذ الحادث مرورا باستخراج تصريح الدفن، حيث سيجري دفنها بمقابر الأسرة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

القبض على المتهمين بدهس فتاة المعادي

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا سرقة الضحية أثناء عودتها من العمل، وعقب هروبها منهم تعلقت ملابسها بسيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا الهرب فسحلوا الضحية لعدة أمتار حتى تهتك جسدها.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، مهتكة الجسد وبها عدة كسور، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بسرقتها بها لفظيا، وحاول أحدهم الإمساك بها.

وأشارت التحريات إلى أن الضحية حاولت الهرب فسقطت أسفل السيارة مما أدى إلى سحلها عدة أمتار أسفل السيارة، ونتج عنه مصرعها، وفروا هاربين، ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على باقى المتهمين.