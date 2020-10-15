أبرز تصريحات عبدالله رشدي التي هاجم فيها المرأة: "عربية ورخيصة"

علاقات و مجتمع

رغم أن الشيخ عبدالله رشدي، لم يأت على ذكر فتاة المعادي مباشرة في انتقاد ملابسها أو تصرفاتها إلا أنها كانت سببا في أن يتصدر "الترند" من جديد واستعادة كل تصريحاته التي يصفها البعض بأنها معادية للمرأة، وتشجع للعنف ضدها كما أنها تبرر أفعالا منبوذة مثل التحرش والاغتصاب.

كتب عبدالله رشدي، أمس، عن فتاة المعادي، "حادثة فتاة المعادي.. جريمةٌ بحقٍّ وفِعلَةٌ شنعاء توضح ما وصلنا إليه من تَرَدٍّ خُلُقيٍّ وتنذر بسوء عاقبة نشر أعمال العنف في الفَنِّ. متضامنون مع أهل الفتاة ونرجو الله لها الرحمة والغفران، فمثل هذه الأفعال لا تبرير لها ولا يُقَبَلُ التهوين منها ولا يمكن التغاضي عن فُجْرِ فاعليها".

فيما دون شخص آخر غير معروف، "حجاب مع بنطلون ضيق ومستحضرات تجميل، طبيعي يحصل كده، الشباب ضاق بهم الحال"، فاتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانه أحد تلاميذ عبدالله رشدي في تبرير التحرش، فدخل الأخير من جانبه في سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يتحدث من جديد عن أسباب التحرش وتبريره موضحا وجهة نظره.

فكت عبدالله رشدي، "عدم احتشامك حرام.. بس دا مش مبرر لأن حد ينظر لك أو يقرب منك. لما نتكلم عن الاحتشام فدا لأنه واجب شرعي ولأن الخلاعة والملابس الفاضحة حرام.. مش معنى دا إننا نُبيح لحد إنه يلمسك. تصريحاتي كلها بقول فيها: التحرش جريمة غير مبررة. كون إن بعض العقول تتخيل عكس كلامي فدا عيبهم وليس خطئي"، مثيرا موجة جديدة من الجدل حول التحرش والاغتصاب، وتلك ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها عبدالله رشدي في موجة من الجدل بسبب تصريحاته حول المرأة.

وكانت التصريحات التالية عقب القضية المثارة حول طالب الجامعة الأمريكية الذي تحرش واغتصب عدد كبير من الفتيات وابتزهن بصورهن بعد ذلك.

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ملابس المرأة الخليعة سبب التحرش

قال رشدي: "بعضَهم يتقبل معالجة كل الأسباب إلا الملابس الخليعة.. فلا يريدون طرق الباب على هذا السبب أبدا.. وينصبون المشانق لمن يحاول الاقتراب منه عن طريق استخدام التحرش فزاعة".

الفنانات خليعات

وعن الفنانت قل: "الفنانة التي هي قدوة على الشاشة أولى بالاحتشام، والبعد عن الخلاعة، لأنها تملك منبرا -الشاشة- فعليها أن تستغلَّ تلك الشاشة في نشر ما يرضي الله، وينفعها في قبرها وينفع المجتمع الذي يشاهد أعمالها".

السيدات مثل السيارة

مثل عبدالله رشدي السيدات بأنهن مثل السيارة المفتوحة، ثم دافع عن نفسه قائلا عبر "تويتر"، "من يقول ذلك ربما لديه نضب في معرفة اللغة العربية.. التشبيه أن نقول: المرأة زيها زي العربية.. وهكذا.. أما أن نكون في نقاش معين فنحاول ضرب مثل بصورة بسيطة تقرب المعاني سواء كان الكلام عن رجل أو امرأة، أو أي موجود في الكون، فذلك ليس تشبيهاً أصلاً".

التراجع عن أن الملابس سبب التحرش

وفي النهاية تخلى عبدالله عن تصريحه الأول، بأن الملابس سببا للتحرش، وقال "ماضون في بيان مقررات الشرع الشريف فلا التحرش مبرر بأي حال.. ولا الملابس العارية تبرر التحرشُ شكل.. ولا كذلك الأساب تبرر التحرش".

شبه المواقع الإباحية ببعض الفنانات

احذروا مشاهدة ما يثير غرائزكم كالمواقع الإباحية أو الممثلات الخليعات.. فإن كل ذلك لا يرضاه الله ورسوله.

وصف المغتصبة بـ الرخيصة

علق الشيخ عبدالله رشدي، على واقعة اغتصاب فتاة مخمورة، والتي روت تجربتها عبر موقع إنستجرام، حينما اغتصبها صديقها الذي سافرت معه لقضاء إجازة صيفية على شاطئ البحر.

وقال عبدالله رشدي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فتاة تجردت من الأدب فسافرت مع ذئب فاجر أجنبي عنها إلى المصيف متجردة من كل خلقٍ وحياء، ثم رضيت أن تبيت معه في مسكنه بملابس نومها وهي ليست زوجة له، ثم شربت الخمر معه حتى إذا لعبت الخمر برؤوسهما ضاجَعَها، فلما أصبح الصباح قالت: يا جماعة.. اغتصبني وأنا فاكرة نفسي نايمة!".

وأكمل واصفا الشاب: "‏أما هو فذئبٌ فاجرٌ، وأما هي فرخيصةٌ خسيسة.. وقد قلنا من قبلُ إن الحل في التزام الآداب العامة والشرع الشريف.. غض البصر والحجاب والبعد عن مواطن الخلوة والإثارة.. لا حلَّ يصلح لهذه البلايا إلا ما أنزل الله في شرعِه.. أما الحلول الجزئية فهي عقيمةٌ تُساهِم في تفاقم البلاء ولا تمنعُه، إذ في النهاية لن يصحَّ إلا الصحيح".