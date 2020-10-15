صور.. شيري عادل بـ"أوف شولدرز" و"نو ميكاب" في أحدث ظهور لها

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لايف ستايل
إطلالة هادئة، لفتت بها الفنانة شيري عادل الأنظار في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "شيري" بأزياء "أوف شولدرز"، والتي تميزت بأنها بيضاء اللون وخالية من النقوش، وبها لمعة بسيطة، مع "نو مكياب" وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ39 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "أحلى واحدة من غير مجهود"، و"أكتر ممثلة محتفظة ببراءتها"، و"قمر عايش معانا".
وحرصت العديد من الفنانات والمشاهير على التعليق، مبديات الإعجاب بجمالها وإطلالتها الأخيرة، على رأسهم مايان السيد وإيمان العاصي وراندا البحيري وخيرية زوجة الفنان خالد سليم.
في الشهر الماضي، فاجأت الفنانة شيري عادل بـ"نيو لوك" مقارب لإطلالتها المعتادة، بأنامل مصفف الشعر محمود جيوسي، والذي شارك مقطع فيديو من "نيو لوك" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
جمهور شيري عادل: ملكة جمال.. وشبه ميركل أطلت الفنانة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك".
وشاركت "شيري" صورة له بـ"نيو لوك" عبر "إنستجرام"، مطلة بمكياج بسيط، مكتفية بإرفاق "إيموشن" قلب.
يشار إلى آخر أعمال شيري عادل هو "أمر شخصي"، الذي تم عرضه ضمن الحكاية الرابعة، مع ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، من إنتاج سنيرجي.
وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاه تتعرض للكذب من زوجها.
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
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