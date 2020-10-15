بسبب سعد لمجرد.. ملكة جمال المغرب تهاجم المصريات: أنتوا شبه الرجالة

علاقات و مجتمع

أثارت أنباء تنظيم المطرب المغربي سعد لمجرد، لحفل في مصر، غضبًا واسعًا خاصة أن "لمجرد" لم يحصل على البراءة حتى الآن، في قضية الاغتصاب التي مازالت محل التحقيق، حيث بات الرواد خاصة السيدات يطالبون بمنعه من الغناء في القاهرة، حتى في حالة الحصول على براءة من القضية.

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ومن جانبها تطاولت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، على المصريات، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية "استوري" قائلة: "يعني انتو مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".

وردت نهاد أبوالقمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ملكة جمال المغرب، عبر "هُن" قائلة: "عهدنا على المغرب وأهلها أنهم ناس محترمين عندهم أخلاق، لكن دي مش من أهل المغرب، أنا مستغربة، النماذج دي مش بتمثل المغرب ولا أهل المغرب الشقيق".

وكان العديد من المتابعين شنوا هجوما لاذعا على الفنان والقائمين على الحفل، على رأسهم الفنانة الشابة مايان السيد، حيث قامت بنشر صور للمطرب المغربي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي له شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟".

الأمر الذي جعل القائمون على الحفل، يتراجعون وكان القرار بإلغاء الحفل، ومن جانبه، نشر "لمجرد" عبر حسابه على إنستجرام، صورة جديدة له، وعلق عليها :"لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي".