داسوا عليها وضربوها بألة حادة.. صديقات فتاة المعادي يروين لحظاتها الأخيرة

علاقات و مجتمع

مع تمركز عقرب الساعة عند الخامسة مساء، لفظت مريم محمد، التي عُرفت إعلاميًا بـ فتاة المعادي أنفاسها الأخيرة بالقرب من منزلها، عقب سحلها من قِبل 3 شباب قاموا بجرحها ودهسها، حتى ذهبت روح الفتاة لبارءها.

الفتاة العشرينية، التي يشهد جيرانها وأصدقائها بحُسن المعاملة والأخلاق، وكانت تستعد لزفافها.

40 ثانية فقط سجلت كل ألوان العذاب والترويع في حياة عروس المعادي، وجسدت مشاهد مبكية ومروعة كانت بمثابة اللحظات الأخيرة في حياتها، مرت تلك المشاهد القاسية أمام شهود العيان أسرعوا لنجدة الفتاة خلال قتلها وسحل جثمانها في شارع 9 بالمعادي تحت عجلات سيارة 3 شباب خلال سرقة حقيبة يدها، لكن دون جدوى فشاهدوا دماءها تسيل على الأسفلت جثة هامدة.

حلت الفاجعة على أسرتها، ويعيش والدها الدكتور الجامعي ووالدتها معلمة التربية الرياضية، في حالة حزن وصدمة، فهي الفتاة الوحيدة لديهما.

لحظات صعبة تعيشها أسرة "مريم"، منذ الحادث مرورا باستخراج تصريح الدفن، حيث سيجري دفنها بمقابر الأسرة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم.

زملاء مريم: كانت بشوشة وطيبة وقريبة من الله

بتلك الكلمات، وصفت "شيرين الليثي" صديقة الفتاة الراحلة، عقب وفاتها، قائلة: "مريم كانت زميلتي في المدرسة وفي الجامعة مريم كانت من أكتر الناس المحترمة اللي ممكن حد يتعامل معاهم، مريم كانت بشوشة، طيبة، قريبة من الله وتدخل قلب أي حد في ثانية".

وتابعت عبر حسابها على "فيسبوك": "مريم ماتت بسبب شوية أشكال مش قادرة أقول حيوانات حتى لأن الحيوانات عندها قلب ورحمة عن الأشكال دي، مريم ماتت بسبب التحرش برضه مريم ماتت بسبب أن مفيش قانون يحمي البنت في مصر من التحرش".

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واختتمت "الليثي":"امال فين سيادة الشيخ عبدالله اللي بيقول أن لبس البنات هو السبب، المرة اللي جاية هتبقى أمك او اختك أو بنتك خليك فاكر".

جارة فتاة المعادي تروي لحظاتها الأخيرة

من جانبها قالت دارين أسامة، جارة الفتاة، وزميلتها لـ "هن" أن الأمر يقتضي بجريمة سرقة، مؤكدة: "اللي عرفناه من أخوها أن مريم كان في جرح في صدرها بألة حادة، قبل القتل والدهس، مريم حاولوا يسرقوا شنطتها واتعرضوا ليها وهي جاية من شغلها لكن هي حاولت الدفاع عن نفسها".

وتابعت "دارين": "كانت مستنية والدها لكن اتعرضت لمحاولة السرقة اللي بقت بتحصل مؤخرًا في المعادي، البنت اتهددت بسلاح وانتهت بقتل ودهس".

بيان من النيابة بشأن فتاة المعادي: توفيت بعد نصف ساعة من الحادث

قالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تباشر التحقيقات في حادث أودى بحياة فتاة بحي المعادي، حيث تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر 24 عامًا بحي المعادي، وأنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.

وأضاف البيان أن "النيابة العامة" انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها.

وتمكنت "النيابة العامة" من الحصول على 5 مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة علي موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

وسألت "النيابة العامة" شاهدًا رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت "النيابة العامة" على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف بأن المجني عليها قد مكثت قرابة 30 دقيقة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

وقد قررت "النيابة العامة" استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.