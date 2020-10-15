خسارة نصف شعاب الحاجز المرجاني العظيم منذ التسعينيات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

كشفت دراسة حديثة نشرت اليوم الأربعاء أن الحاجز المرجاني العظيم فقد نصف شعابه المرجانية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكشف باحثون في كوينزلاند أن عدد الشعاب المرجانية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المياه الضحلة والعميقة انخفض بأكثر من 50% بين عامي 1996 و 2017.

وكان الانخفاض واضحا بشكل خاص في المناطق المتأثرة بدرجات الحرارة القياسية التي أدت إلى عمليات الابيضاض جماعية في عامي 2016 و 2017.

وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية "بروسيدنجز أوف رويال سوسايتي بي" أن "فقدان هذه الشعاب المرجانية يعني فقدان الموائل، مما يقلل من وفرة الأسماك وإنتاجية مصايد الشعاب المرجانية".

وعزا الباحثون موت الشعاب المرجانية إلى تغير المناخ.

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