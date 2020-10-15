"كلمتني عن الأبراص".. محمد عطية يكشف تفاصيل أول لقاء بخطيبته ميرنا الهلباوي

علاقات و مجتمع

نشر نجم برنامج "ستار أكاديمي" السابق محمد عطية، صورة جديدة له بصحبة خطيبته ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشيرًا لأول لقاء رومانسي بينهما.

وسرد "عطية" تفاصيل لقاء العشاء، قائلًا: "الصورة دي كانت أول عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا، والجدير بالذكر إنها في اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين ويسيب ديله لو حد بيطارده".

وتابع "عطايا": "ما اكتفيتش بكده، لأ، دي دخلت على جوجل عشان تدورلي على فيديو يشرح المعلومة دي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والإيمان دايمًا".

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وفاجأ الفنان محمد عطية، متابعيه مؤخرا، بإعلان ارتباطه بالمذيعة والروائية ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "عطية" باللغة الإنجليزية: "لا أريد أي شيء في هذا العالم سواك.. الحب.. السعادة"، مرفقًا مجموعة صور رومانسية تجمعه بحبيبته في مواقف مختلفة، آخرها حضورهما سويًا لحفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ30 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ألف مبروك.. هذه الفتاة جميلة ورقيقة للغاية"، و"انتم الاتنين لايقين على بعض أوي"، و"أحلى مفاجأة وأحلى ارتباط.. ربنا يتمم ليكم على خير".

وبجانبها، نشرت "ميرنا" صورة تجمعها بـ"حبيبها"، قائلة: "في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أود أن أخبرك بإنك علاجي من القلق.. نعم أنت فعلت ذلك".

يشار إلى أنه في مارس الماضي، أثارت ميرنا الهلباوي، الجدل، بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: "هل ينفع ننزل نتمشى، نجري، نتمرن في الهواء الطلق وسط أزمة كورونا، والأطباء بيقولوا آه ينفع طالما في مسافة بينك وبين اللي معاك أو اللي جنبك ومعاك كحول أو چيل معقم".

وناشدت المواطنين حينها بممارسة الرياضة، والتي لا تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا، حينها، ما جعلها تثير غضب الرواد وتصدرت محركات البحث.