الطوق أم السرج.. أيهما أفضل للتعامل مع كلبك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتوفر أطواق الكلاب بألوان وأشكال لطيفة بالتأكيد، وقد يبدو أنها تقيد حركة حيوانك الأليف بدرجة أقل بكثير من السرج. لكن في الواقع، يقول الخبراء أن الطوق ليس مثاليا.

وتوضح الطبيبة البيطرية سيلكه ميرمان أن السروج توزع الضغط الناتج عن سحب أو جذب سلسلة الكلب على مساحة أكبر من جسمه. وتنصح بأنه إذا كان كلبك يشد قيوده، فمن الأفضل أن تحصل على سرج.

ويجب أن يؤخذ الهيكل التشريحي للكلاب في الاعتبار عند اختيار السرج المناسب لحيوانك الأليف - يجب ترك عظام ومفاصل الكتف دون قيود.

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ووفقا لميرمان، ينبغي عدم استخدام ما يسمى بالسرج النرويجي، الذي يتميز بشريط كبير على الصدر.

ويجب أن يكون السرج مناسبا للكلب أيضا- يجب أن تكون هناك مساحة كافية للتنفس، ولكن ليست واسعة بحيث تسمح للكلب بأن ينزلق أو بالتفاف الأحزمة على حلقه عندما يبتعد الكلب.

كما تنصح ميرمان بضرورة أن تكون المواد المستخدمة في السرج خفيفة وليست ثقيلة وأن تكون مبطنة جيدا ومجهزة بعواكس.