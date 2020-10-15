توقعات الأبراج اليوم 15-10-2020: الثور يُحلق عاليا وتحسن مالي لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل:

يمكن أن يخبرك أحد الأصدقاء عن شخص جديد مثير تشعر تجاهه بجاذبية قوية جدًا عندما ترى صورته، وقد تكون محادثتك الأولى مثيرة ولكن حافظ على هدوئك وكن على طبيعتك، واستمتع بالمناقشة.

برج الثور:

بعض التطورات المهنية المثيرة قد تجعلك تحلق عالياً اليوم، ربما تكون قد وصلت إلى هدف طويل المدى أو تمكنت من الحصول على استراحة تخبرك أن أهدافك أصبحت الآن بإمكانك، أيًا كان الأمر، فمن المحتمل أن تتلقى بعض التهاني وربما من أشخاص غير متوقعين.

برج الجوزاء:

قد تقرر الليلة حضور نشاط جماعي صغير، ربما يكون معنيًا بالمسائل الفلسفية أو الروحية.

برج السرطان:

يمكن أن يتعزز وضعك المالي بشكل كبير من خلال تطور لم تكن تتوقعه، ربما ارتفعت قيمة بعض الاستثمارات فجأة، أيًا كان الأمر، لا تحاول الاستفادة منه الآن، فالاحتمالات هي أن قيمة استثمارك ستستمر في الزيادة، فأنتظر.

برج الأسد:

المسألة القانونية التي ربما كانت معلقة لفترة من الوقت يمكن أن تنتهي أخيرًا اليوم، ومن المحتمل جدًا أن تكون في صالحك، لذلك إذا كنت ستوقع على عقد أو اتفاقية أو أي مستند آخر فاقرأه بعناية قبل التوقيع، فمن المحتمل أن تحصل على ما تريده من الصفقة.

برج الميزان:

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توقع حدوث العديد من التغيرات المفيدة في مجتمعك، حيث يمكن للشركات الجديدة أن تفتح أبوابها لك، أو يمكن الانتهاء من بعض الإصلاحات الضرورية في منزلك.

وقد يأتي عرض مثير لك أو لشخص قريب منك من خلال رسالة أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية.

برج العقرب:

يمكن أن تكون الأعمال المنزلية التي يجب القيام بها في المنزل على رأس قائمة أولوياتك اليوم، ويمكن أن تأتي والدتك إليك فلا تقم بأي عمل أكثر مما يجب عليك فعله، حتى لا تكون متعب عند وصولها.

برج القوس:

اليوم قد يكون لديك بعض المكالمات الهاتفية المهمة، وستكون نتيجتها إيجابية لأن قدراتك التواصلية قوية جدا.

برج الجدي:

الأخبار السارة عن المال يمكن أن تخلق بعض الإثارة في أسرتك اليوم، قد يكون أحد أهدافك هو استثمار بعض الأموال في إصلاح وضعك المعيشي فتفكر في نقل أو شراء منزل جديد، وقد تطرح الكثير من الأفكار حول كيفية إنفاق الأرباح المفاجئة.

برج الدلو:

يمكن لجار جديد مثير للاهتمام، ربما شخص ما تنجذب إليه، ومن المحتمل أن تبدأ محادثة وتستمتع بالتحدث معه أو معها.

برج الحوت:

يجب أن تعمل قدراتك البديهية على مستوى عالٍ جدًا اليوم، قد تتلقى بعض الرسائل النفسية الإيجابية حول مستقبلك، وقد يكون هذا مثيرًا للغاية، فقد تكون هذه الأفكار مصدر إلهام يدفعك إلى تحقيق العجائب في بعض جوانب حياتك.