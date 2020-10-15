كتب: هن - 12:32 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020

زبدة اللوتس تصنع من بسكويت يحمل نفس الاسم، ولها استخدامات عدة في الحلويات، كما يمكن عملها في ساندويتش، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل زبدة اللوتس في البيت. المقادير 15 قطعة من بسكويت اللوتس. 4 ملاعق كبيرة كريمة الخفق السائلة. ملعقة كبيرة سكر بني. ملعقة كبيرة زيت نباتي. Advertisements ملعقة كبيرة بودر فانيليا البودرة أو ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا السائلة. طريقة عمل زبدة اللوتس يوضع البسكويت في الخلاط الكهربائي، ويطحن جيدًا حتّى يصبح ناعمًا جدًا. تضاف نصف كمية الكريمة، السكر، الفانيليا والزيت. يطحن البسكويت مرّة أخرى حتَّى تمتزج جميع المقادير معا. تضاف باقي الكريمة، ويطحن جيدًا حتى نحصل على القوام المطلوب. توضع زبدة اللوتس في برطمان زجاجي ويُغلق جيدا ويترك لحين الاستخدام.

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