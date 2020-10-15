الامارات | 15 شخصية مؤثــــرة بضيافة «ملتقى المرأة في الهندسة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شخصية مؤثــــرة بضيافة «ملتقى المرأة في الهندسة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، افتراضياً، أكثر من 15 شخصية نسائية مؤثرة في قطاع الهندسة على مستوى العالم، خلال فعاليات «ملتقى المرأة في الهندسة» الافتراضي الأول من نوعه، على مدى 19 و20 أكتوبر الجاري.
وسيشهد الملتقى، الذي ينظم بعنوان «الفجوة بين الجنسين: التحديات والمتطلبات والفرص»، بحث عدد من الموضوعات وتبادل الخبرات.
وقالت الأستاذة المشاركة في جامعة أبوظبي رئيسة الملتقى، الدكتورة ريم صابوني، إن «الملتقى يأتي ضمن الجهود المبذولة لتسليط الضوء على دور المرأة المهم في مختلف التخصصات الهندسية، وسد الفجوة بين الجنسين، إذ ستتاح الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى أبرز الأفكار والرؤى التي يقدمها خبراء عالميون في مجال الهندسة».
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