الامارات | «تحقيق أمنية» ترسم الابتسامة على وجه الطفل «سيف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» ترسم الابتسامة على وجه الطفل «سيف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت مؤسسة تحقيق أمنية حلم الطفل (سيف - 10 سنوات)، ورسمت الابتسامة على وجهه، بالتعاون مع فندق فيرمونت دبي.

واستقبل الفندق الطفل وعائلته، وحقق أمنيته في الحصول على «بلاي ستيشن 4»، خلال حفل استقبال اقتصر على الطاقم الإداري في الفندق، إضافة إلى ممثل لمؤسسة تحقيق أمنية، التزاماً بالتدابير الوقائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، اعتزاز المؤسسة بالشراكة التي تربطها بكثير من المؤسسات في الدولة، التي تُسارع على الدوام إلى دعم المبادرات ذات البعد الإنساني، وتحرص على المُشاركة في إسعاد الآخرين.

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من جانبه، قال المدير العام لـ«فيرمونت دبي»، عمار هلال، إن «العطاء للمجتمع جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، ومن خلال شراكتنا مع (تحقيق أمنية) ملتزمون بإيجاد طرق هادفة ومؤثرة لتحويل أمنيات الأطفال إلى حقيقة».

وأضاف أن «إتاحة الفرصة لنا لاستضافة (سيف) وعائلته وتحقيق أمنيته، فضلاً عن تمكننا من رؤية ابتسامة الفرح على وجه (سيف)، هي حقاً أفضل شعور يمكن أن نحظى به».

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