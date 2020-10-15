الامارات | 90 % من العاملين البريطانيين يريدون العمل من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % من العاملين البريطانيين يريدون العمل من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مسح، أجرته شركة «سيسكو سيستمز» البريطانية أن نحو تسعة من كل 10 من العاملين، يرغبون في أن تكون لديهم القدرة على الاختيار بين العمل من المنزل، أو من المكتب، عند تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كورونا»، ويريدون، أيضاً، استقلالية أكبر في تحديد ساعات عملهم.

وأظهر البحث أن الجائحة غيّرت سريعاً المواقف تجاه العمل من المنزل، إذ أصبح ثلثا العاملين أكثر إدراكاً لفوائد وتحديات أداء وظائفهم عن بُعْد.

وذكرت «سيسكو»، في تقرير صدر أمس، أنه على الرغم من أن 5% فقط، ممن شملهم الاستطلاع، كانوا يعملون من المنزل معظم الوقت قبل الإغلاق، يريد 87%، الآن، أن يكون بمقدورهم اختيار أين وكيف ومتى يعملون.

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