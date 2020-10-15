الامارات | «فرانكفورت للكتاب» ينطلق عبر الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانكفورت للكتاب» ينطلق عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت النسخة الـ72 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب بسلسلة فعاليات رقمية بمشاركة العديد من المؤلفين، وينظم المعرض هذا العام على الإنترنت بصورة حصرية تقريباً، ويشارك فيه 4400 جهة عرض من 110 دولة، ويتضمن برنامج المعرض هذا العام 260 ساعة، ويتحدث فيه 750 مشاركاً عبر الإنترنت.

وبث حفل الافتتاح، مساء أول من أمس، من قاعة الاحتفالات في المعرض عبر الإنترنت. وكان من المقرر أن تكون كندا ضيف شرف المعرض هذا العام، إلا أنه تم إرجاء ذلك إلى العام المقبل، بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة «كورونا».

وأكدت وزيرة الثقافة الألمانية، مونيكا جروترز، أن الحكومة خصصت 25 مليون يورو لدور النشر والمكتبات ومعرضَي الكتاب في فرانكفورت ولايبتسيغ، للتغلب على أزمة «كورونا»، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو لدعم المؤلفين والمترجمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news