منى عمر: الموروثات الثقافية السلبية تؤثر على مشاركة المرأة في جهود السلام

علاقات و مجتمع

شاركت السفيرة مني عمر عضو المجلس القومي للمرأة وعضو الشبكة العربية لوسيطات السلام، في ورشة العمل الافتراضية الخامسة تحت عنوان "الترويج لريادة النساء في السلام والأمن"، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باسم الشبكة العربية لوسيطات السلام، بالاشتراك مع شبكة النساء الوسطاء في دول الكومنولث البريطاني، في إطار فعاليات الاحتفال بمرور عام على إطلاق الاتحاد العالمي للشبكات الإقليمية للنساء الوسيطات، ومرور 20 عاما على تبني مجلس الأمن القرار 1325 المتعلق بأجندة المرأة والسلم والأمن، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر 2020.

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ألقت السفيرة منى عمر، كلمة في الجلسة الافتتاحية عن الدور الفعال لمشاركة وقيادة المرأة في مجال مفاوضات السلام، كما عرضت بعض العقبات التي تقف أمام وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار وجهود السلام الرسمية، مشيرة إلى تأثير الموروثات الثقافية السلبية والصورة النمطية حول المرأة على مشاركتها في جهود السلام، وعدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الموارد التي تساعد على المشاركة الفعالة.

وأكدت أهمية الإرادة السياسية والدور الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة، وأشارت أيضا إلى الدور الذي يلعبه الإعلام في الترويج للنماذج النسائية المؤهلة والرائدة في هذه المجالات.

وكانت السفيرة، قد شاركت أيضا في الاجتماع الافتراضي السنوي الأول للاتحاد العالمي للشبكات الإقليمية للنساء الوسيطات، الذي عقد يوم 8 أكتوبر الجاري، في إطار سلسة من الاجتماعات تحدث على مدار الفترة من 8 إلى 22 أكتوبر، ويحضر هذه الاجتماعات عضوات الشبكات الإقليمية للنساء الوسيطات، من أجل مناقشة وتبادل وجهات النظر حول مستقبل أجندة المرأة والسلم والأمن والوساطة.