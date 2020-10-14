مايا مرسي عن زيارة قرينة الرئيس لـ"تراثنا": سعداء بتواجدها ووصلنا للعالمية

علاقات و مجتمع

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بتشريف السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لجناح المجلس بالمعرض، موضحة أن مركز تنمية مهارات المرأة التابع للمجلس يحاول تطوير الحرف اليدوية والتراثية.

وأضاف مرسي لـ"الوطن"، أن المركز يخدم عددا كبيرا من السيدات في 27 محافظة، ويطلق عددا من المبادرات لتطوير المنتجات التقليدية وتحويلها لمنتجات عصرية، كذلك مساعدة السيدات في التسويق ومتطلبات السوق من حيث جودة المنتج والخامات والتغليف وغيرها.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس افتتح 3 مشاغل في محافظات مختلفة هي المنيا، الجيزة، والغربية، مشيرة إلى أنه يساعد السيدات في الحفاظ على منتجاتها، وهناك منتجات لسيدات وصلت للعالمية من خلال المعرض.

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وأكد مرسي، أن السيدة الأولى كانت مهتمة جدا بالحرف اليدوية، كذلك الرئيس السيسي، الذي يصر دائما على التأكيد بتدريب الجيل الثاني من الشباب الحرفيين والحفاظ عليهم، وتوفير كافة وسائل الدعم لهم.

واختتمت حديثها أن المستفيد الأول من قطاع الحرف اليدوية هي المرأة، مضيفة أن الحرف اليدوية أحد قاطرات النجاة للاقتصاد المصري، ووجهت الشكر للسيدة انتصار السيسي على زيارتها للمعرض.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيف شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

ومن أبرز المواد المعروضة: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.

وتشارك وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وغرفة الأثاث، وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة الحرف اليدوية، ومدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية بدمياط، في المعرض، وفقا للبيان.