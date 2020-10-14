الضغط النفسي يداهمك دون أن تدري.. احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يتعرض معظمنا لضغوطات الحياة اليومية سواء في المنزل أو العمل، والتي تشعرنا بالتوتر الدائم، واعتادت أجسامنا على الشعور بالتوتر الدائم ولكن لا نعرف ما سببه.

ولكن هناك علامات تدل على أنك مضغوط، يجب محاوله علاجها لأنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومشاكل القلب والأمراض العقلية والربو، وكذلك مشاكل الجلد.

فمن المهم أن نحدد العلامات التي يعطيها أجسامنا عندما نكون مرهقين، بمجرد أن نشعر بهذه العلامات، حتى نتمكن من مواجهة الآثار السيئة وخفض مستويات التوتر، ونشرها موقع "open life community" وهي كالتالي:

- تغيرات في المزاج:

عندما تواجه تغيرات مفاجئة في مزاجك، فمثلًا إذا كنت سعيدا لبضع ثواني ثم فجأة تغضب فهذا توتر.

- قلة الصبر:

إذا كنت تميل إلى الغضب بشكل مفاجئ، خاصةً مع التعامل مع الأشخاص وعند ارتكابهم أي خطأ صغير، فقد يكون ذلك علامة على التوتر والضغط

- مشاكل الأكل:

Advertisements

إذا كنت تأكل بإفراط أو كنت تأكل بصعوبة، فقد يكون لديك مشاكل توترك، إن القلق الشديد بشأن الناس ومستقبلك سيؤدي إلى الإجهاد وفي النهاية يجعلك تفقد الكثير من الوزن أو تكتسب الكثير منه.

- تساقط الشعر:

يعتبر تساقط الشعر عرض من أعراض التوتر لفترة طويلة، ومن الممكن أن يكون بسبب الإجهاد وإفراز هرمونات التوتر في الجسم والذي يؤثر على صحة الشعر.

- مشاكل النوم:

يجب على الشخص اتخاذ الخطوات المناسبة للنوم جيدا، لأن أي تغيير في أنماط النوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جسمك.

يجب أن ينام الشخص حوالي 6-8 ساعات في اليوم، وإذا كنت تعاني من الأرق أو إذا كنت تنام لفترة طويلة، فلا بد أنك تعاني من الإجهاد.

- آلام الجسم:

إذا شعرت أن عضلات جسمك تؤلمك فلا تستخف بذلك فقد يكون مؤشراً على التوتر، فحاول تغير نمط حياتك إذا كنت تريد التخلص من التوتر فأبدأ بالتأمل باليوجا أو التخلص منه بأي طريقة ممكنة.