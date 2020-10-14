لماذا تأتي إلينا أفضل الأفكار الابداعية خلال الاستحمام؟.. 5 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت قد مررت بتجربة تلقي أفضل الأفكار أثناء الاستحمام، فأنت لست وحدك، إذ يكشف موقع "Bright Side"، أنه يمكنك الخروج ببعض الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام، لهذه الأسباب.

- تأتي أفضل الأفكار عندما لا نفكر

قد تأتي الأفكار الأكثر أهمية والتي تغير الحياة خلال ما يسمى بـ"لحظات الاستحمام"، وهناك علم يؤكد ذلك.

قامت مجموعة من الباحثين بإعطاء الطلاب الجامعيين أفكارًا تشويقية وطلبوا منهم الإبلاغ عما إذا كانوا قد حصلوا على إجاباتهم من خلال التفكير في الحل خطوة بخطوة أو إذا كانت الإجابة جاءت إليهم، كما اتضح، فإن أولئك الذين حلوا المشكلة بشكل صحيح لم يكونوا هم من حاولوا حلها خطوة بخطوة، يؤدي الاستحمام إلى تدفق أفكارك، ومن المرجح أن تتوصل إلى حلول إبداعية.

- يزيد الاستحمام من مستوى الدوبامين

يعتبر الاستحمام من أسهل الطرق لزيادة الدوبامين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن التحفيز والتركيز، إنه مهم لذاكرة ووظيفة دماغك، بل إنه ينظم حركات جسمك.

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى زيادة الدوبامين بنسبة 250٪.

- تشعر بالراحة

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عندما نشعر بالارتياح، من المرجح أن نوجه انتباهنا إلى الداخل ونخرج بأفكار ملهمة، يمكن أن يقلل الاستحمام من التوتر والقلق وتهدئتك مما يجعل أفكارك تزدهر.

- القليل من الإلهاء مفيد للإبداع

في حين أن التركيز المكثف مهم للعمل، فإن الإلهاء اللطيف يمكن أن ينعش عقلك ويساعد خيالك على الانطلاق.

يعد الاستحمام مثالًا رائعًا على كيفية تحويل انتباهنا من نشاط إلى آخر.

يمكن أن يمنح الإلهاء عقولنا استراحة، ويمكننا العمل على حل أي مشكلة بشكل أكثر إبداعًا.

- تكون أكثر إبداعًا عندما تشعر بالنعاس

ربما تكون معتادًا على الاستحمام في الصباح الباكر عندما تكون شبه نائم، أو في وقت متأخر من المساء عندما لا يمكنك الانتظار للذهاب إلى الفراش.

قد تفكر في أنه عندما تكون متعبًا، فمن غير المرجح أن تبتكر أي أفكار مبتكرة، لكن العلم يثبت أن ضباب الدماغ يمكن أن يعزز إبداعك.

اكتشف الباحثون أننا نستخدم المزيد من التفكير الإبداعي عندما نشعر بالتعب، قد تكون أكثر إبداعًا في الصباح الباكر.