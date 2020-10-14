5 أمراض موسمية قد تصيبك في فصل الخريف.. دليلك للوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تشهد حالة الطقس بعض التقلبات الجوية في هذا الوقت من كل عام، والتي تزداد معها فرص الإصابة ببعض الأمراض الموسمية الشائعة في فصل الخريف، إضافة إلى انتشار حبوب اللقاح في الهواء الجوي، التي يعاني البعض من حساسية ضدها. اضغط هنا

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