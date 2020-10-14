هذا المشروب يفقدك دهون البطن في أسبوع واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تعد مشكلة تراكم دهون البطن من أبرز وأصعب المشاكل التي يمكن أن تواجه أي شخص، سواء كان رجل أو سيدة.

ويحاول الكثير فقدان دهون البطن من خلال السير على نظام غذائي قاسي، أو شرب العصائر والأعشاب وغيرها من الطرق الأخرى، ولكن قليل من يلجأ لاستخدام مشروب البيكنج صودا برغم أن له نتائج فعالة متعددة وليس له آثار سلبية.

ذكر موقع "purejoy" أن صودا الخبز وسيلة غير مكلفة، كما أنه غير مضرة وتحمي الكلى وتساعد في فقدان الوزن بنسبة كبيرة.

وهو من أكثر المشروبات التي يمكنك تناولها وخلطها بخل التفاح، فعند تناوله وممارسة التمارين الرياضية يمكنك الحصول على نتيحة مذهلة، ويمكنك إضافة ملعقة البيكنج صودا على كوب من خل التفاح.

إذا تناولت هذا المشروب يوميا لمدة أسبوع سوف تفقد دهون البطن وتصبح مسطحة.

كيف يتم تناوله بأمان؟

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ينصح بتناول مشروب صودا الخبز في مدة لا تزيد عن أسبوع حتى لا يدخل إلى جسمك الكثير من الصوديوم في وقت قليل.

وإذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى أو ارتفاع ضغط الدم فلا تتناول هذا المشروب.

لا تشربي صودا الخبز إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا كنت تتناول أدوية، فتأكد من سؤال طبيبك قبل شرب صودا الخبز.

يجب ألا يشرب الأطفال دون سن الخامسة صودا الخبز.

لا تشرب صودا الخبز على معدة ممتلئة.