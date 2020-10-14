5 عادات مذهلة لـ بشرة مشرقة ونضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - مع مشاغل الحياة اليومية قد تتعرضين لضغوط عدة تتطور أحياناً لتصل إلى اكتئاب عميق، هذه الأمور بدورها قد تؤثر على البشرة بالسلب، وتجعلها غاية في الشحوب والاسمرار، فكيف يمكنك التغلب على هذه الضغوط؟

ستندهشين إذا علمت بأن هناك بعض العادات التي بإمكانها أن تخلصك من ضغوط الحياة، وتزيد من حالة السلام والهدوء في داخلك، فما هي هذه العادات المذهلة؟



1- الحياكة:

الحياكة

تعتبر الحياكة من أكثر الهوايات التي تقلل من التوتر والقلق والاكتئاب، فإذا كنت من محبات هذه الهواية، فقومي بممارستها يومياً ولو لفترة بسيطة على الأقل للتخفيف من حدّة التوتر.

2- حمام دافئ:

في أي يوم تشعرين فيه بضيق وقلق وتوتر، اعلمي بأنه الوقت المناسب لملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ مع القليل من ماء الورد أو عطر اللافندر، إذ سيشعرك ذلك بكثير من الاسترخاء على الفور، كما أن الماء الساخن سيعمل على تحسين الدورة الدموية في جسمك.



3- الجلوس مع صديق:

الجلوس مع صديق

من أكثر الأشياء التي تعمل على تحسين المزاج والشعور بالراحة والهدوء أيضاً الجلوس مع صديق، فذلك يعمل على ضبط مستويات الكورتيزول في الدم، وزيادة الأوكسيتوسين الذي يشعرك بالهدوء والراحة.

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4- تناول وجبة تحبينها:

تناول وجبة تحبينها



وجبة خفيفة تحبينها ستقلل من حدّة التوتر الذي تتعرضين إليه، فعند تناولك الطعام المفضل إليك سيجعلك ذلك تشعرين بالراحة والهدوء، خصوصاً إذا قمت بتناول وجبة حارة؛ لأن الفلفل الحار يساعد على الإفراج عن هرمون الأندورفين، الذي يقلل من توترك، بالإضافة إلى مضادات الجراثيم والأكسدة الطبيعية الموجودة في الفلفل الحار.





5- قراءة كتاب:

أفضل شيء يمكنك القيام به هو تفريغ طاقتك في قراءة قصة أو رواية تحبينها، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يقرأون أكثر من ثلاث ساعات في اليوم يعيشون سنتين أكثر من الأشخاص العاديين

ما رأيك بهذه العادات اليومية الرائعة؟ وهل ستقومين بتجربتها وتنعمي بالهدوء والسلام الداخلي؟ جرّبي وستلاحظين انخفاض نسبة التوتر لديك، وأن بشرتك قد اصبحت اكثر اشراقاً وحيوية ونضارة.

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