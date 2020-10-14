ما لا تعرفينه عن فيلر الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - لا بد أنك سمعت كثيراً عن فيلر الشعر، ولكن قد لا تكونين على معرفة واسعة عن هذا المنتج الذي أصبح يُستخدم على نطاق واسع في مجال العناية بالشعر. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، أهم المعلومات المتعلقة بفيلر الشعر: ماهيته، فوائده، ومتى يمكن استخدامه... لتقرري ما إذا كنت بحاجة الى استخدامه أم لا.



ما هو فيلر الشعر؟

فيلر الشعر

فيلر الشعر هو مستحضر علاجي يشتمل على حمض الهيالورونيك، وعلى العديد من أنواع الببتيدات الحيوية المعدلة، التي تتغلغل في فروة الرأس لتساهم في تعزيز سماكة الشعر وكثافته، وتنشيط بصيلات الشعر، مما يمنحك شعراً كثيفاً ومفعماً بالحيوية. إضافة الى الزانثالين الذي يساعد على فرد ألياف الشعر والتخلص من الشعر المتقصف، وزيت الأرغان الذي يعتبر من أفضل الزيوت المعالجة للشعر التالف.



فوائد فيلر الشعر

فوائد فيلر الشعر

يعد فيلر الشعر الخيار الأمثل للنساء اللواتي يعانين من الشعر الخفيف، فهو يعمل على تكثيف الشعر خلال بضعة أسابيع، كما يُعتبر علاجاً فعالاً لمشكلة تساقط وضعف الشعر، حيث يتكون من جزيئات دقيقة تتشبث بجذع الشعر لتمنحه الكثافة والحيوية وتمنع تساقطه. إضافة الى ذلك، يعمل فيلر الشعر على ملء الفراغات الموجودة في الشعر، والتي تؤثر سلباً في مظهره، فيجعل الشعر أكثر كثافة. كذلك، يساعد فيلر الشعر على تعزيز صحة الشعر نظراً الى احتوائه على مركب الهيالورون. وما يميز فيلر الشعر، أنه يعد مكملاً لعلاجات الشعر التي يمكن أن تستغرق وقتاً لإظهار نتائج ملموسة، مما يساهم في تعزيز تأثيرها الإيجابي على الشعر بشكل أسرع. علماً أن فيلر الشعر يتوافر بألوان عدة تناسب لون الشعر الطبيعي.

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متى يتم استخدام فيلر الشعر؟

متى يتم استخدام فيلر الشعر

يُستخدم الفيلر إذا كنتِ تعانين من مشكلة تساقط الشعر وضعفه وترققه، أو في حال كان شعرك يعاني من الجفاف والهيشان والتقصف، والتلف بسبب استخدام المواد الكيماوية، كما أنه خيار مثالي في حال كنتِ تغيرين لون شعرك بشكل دوري، إذ يحميه من ضرر الصبغات الكبير. هذا ويعد البديل الأفضل للبوتوكس والبروتين في حال كنتِ تعانين من الحساسية اتجاههما.

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