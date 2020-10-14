مناكير أسود ملوكي لخريف وشتاء 2020 - 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد المناكير الأسود في مختلف إطلالاتهن، إذ يضفي عليهن قدراً من الجاذبية والأناقة.



ويعد المناكير الأسود من أحدث الصيحات لخريف وشتاء 2020 – 2021، ويمكن تنسيقه مع إطلالات متعددة نظراً لتعدد رسوماته.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة رسومات لمناكير أسود ملوكي لخريف وشتاء 2020 – 2021، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



مناكير أسود لامع

مناكير أسود لامع



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة وهادئة، يمكنك اعتماد المناكير الأسود اللامع، إذ يعد خياراً مناسباً لمختلف الأوقات سواء الصباحية أو المسائية، فهو من الصيحات الكلاسيكية التي لا تختفي موضتها مع مر الزمان.

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مناكير أسود ومرصع بالجليتر الفضي

مناكير أسود ومرصع بالجليتر الفضي



لإطلالة أكثر أناقة، يمكنك اعتماد المناكير الأسود والمرصع بالجليتر الفضي، ويفضل تنسيقه مع الإطلالات المسائية كالسهرات والحفلات.

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مناكير أسود بأطراف ذهبية

مناكير أسود بأطراف ذهبية



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وترغبين في إطلالة جذابة ومتميزة، يمكنك اعتماد مناكير أسود بأطراف ذهبية، وتنسيقه بشكل أنيق مع الإكسسوارات اللازمة للإطلالة، ليضفي عليك سحراً خاصاً.

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مناكير أسود مزين بالترتر اللامع



إذا كنت من عشاق الترتر اللامع، يمكنك اعتماد المناكير الأسود المزين به، وتنسيقه مع إطلالات متعددة، ليضفي عليك جاذبية وسحراً خاصاً.



مناكير أسود مزين بالورود

مناكير أسود مزين بالورود



إذا كنت تبحثين عن إطلالة عفوية وأنيقة، يمكنك اعتماد مناكير أسود مطفيّ مخمليّ ومزين بالورود على بعض الأظافر، وأهم ما يميزه أنه يمكن تنسيقه مع مختلف الإطلالات سواء النهارية أو المسائية.



مناكير أسود مزين بالنجوم الملونة

مناكير أسود مزين بالنجوم الملونة



لإطلالة أكثر عفوية وجاذبية، يمكنك اعتماد مناكير أسود مطفيّ مخمليّ ومزين بالنجوم الملونة، وتوزيعها بشكل أنيق على الأظافر، ليضفي على إطلالتك قدراً من الأناقة والفخامة.

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