تسريحات ضفائر غريبة ولافتة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:46 مساءً - تسريحة الضفائر هي إحدى التسريحات الشبابية المميزة التي لا تغيب عن أي فصل من فصول السنة، وهي تأتي بأشكال متعددة، عصرية وغريبة في الكثير من الأحيان، إلا أنها تضفي على المرأة طلة جذابة ولافتة وخارجة عن المألوف. وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة تسريحات ضفائر غريبة، من انستقرام فاختاري منها ما يناسب ذوقك ولا تترددي في تجربتها.
تسريحة ضفائر الفراشة
صحيح أن تسريحة ضفائر الفراشة معقدة وغريبة بعض الشيء، إلا أنها جذابة جداً وخارجة عن المألوف. فإذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً، فلا تترددي في اعتمادها. تبدأ تسريحة الضفائر من الغرة بضفائر صغيرة ناعمة، وتنتهي بضفيرة كاملة عريضة منسدلة على كتف واحد.
تسريحة الضفائر مع الخصل المتموجة
تسريحة الضفائر مع الخصل المتموجة خيار مثالي لصاحبات الشعر الكثيف والمجعد، لأن هذا النوع من الشعر يساعد التسريحة في أن تبقى ثابتة لأطول وقت ممكن. تعتمد هذه التسريحة على تضفير الشعر بالكامل على شكل ضفائر رفيعة ومتساوية، على أن تكون نهايات الشعر متموجة ومنسدلة على الكتفين والظهر. إنها تسريحة عصرية جداً وشبابية، وستمنحك طلة غاية في الأنوثة والجاذبية.
تسريحة الضفائر المزدوجة
إذا كنت تمتلكين شعراً مجعداً كثيفاً ومللت من الحصول على تسريحة الشعر نفسها التي اعتمدتها مراراً وتكراراً، فقد حان الوقت لاختيار تسريحة خارجة عن المألوف تلفت الأنظار إليك، لذلك فإن تسريحة الضفائر المزدوجة ستكون خياراً مثالياً لك. ترتكز هذه التسريحة على أربعة ضفائر عريضة موزعة بشكل متساوً ومنسدلة على الأكتاف والظهر، مع كعكة مصنوعة من الضفائر في وسط الرأس، وضفيرتين صغيرتين متشابكتين منسدلتين قليلاً على الجبين.
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